پیروزی غزه در فلسطین نقطه اقتدار ایران اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضائیه امروز پیش از خطبه های نماز جمعه تهران با بیان اینکه امر به معروف و نهی از منکر امری لازم و ضروری است گفت: جامعه زنده، جامعه ای است که در آن امر به معروف و نهی از منکر اعمال شود. همچنین تمامی لایه های نظام باید حامی امر به معروف و نهی از منکر باشد.

وی گفت: البته مردم ایران نشان داده اند که همواره برای امر به معروف و نهی از منکر اهمیت زیادی قائلند و با همین فریضه الهی و توجه آن ایرانی اسلامی توانسته است به اقتدار بسیار خوبی دست یابد.

وی همچنین با بیان اینکه پیام عاشورا، پیام امر به معروف و نهی از منکر است، افزود: در حال حاضر نیز فرامین رهبری برگرفته از پیام عاشورا است.

معاون اول قوه قضائیه در ادامه با بیان اینکه جمهوری اسلامی در این 33 سال توانسته است مقابل بدخواهان بایستد افزود: این اقتدار به جایی رسیده است که بدخواهان نظام اسلامی به این اقتدار پی برده اند. نمونه بارز آن نتانیاهو است. وی در کمیسیون سیاست خارجی آمریکا اعلام کرده است که به هر طرف نگاه می کنیم سخن از رهبران ایران است. به گفته نتانیاهو آنها در خاورمیانه خیمه زده اند.

وی گفت: همچنین مفسران آمریکایی به قدرت ایران پی برده اند چرا که این قدرت توانست 8 سال ایستادگی کند و در نهایت پیروز جنگ شد.

معاون اول قوه قضائیه افزود: شکل گیری حزب الله لبنان و انتفاضه فلسطین ناشی از قدرت جمهوری اسلامی ایران است.

رئیسی با بیان اینکه امروز ماهیت مصر، تونس و لیبی به نفع انقلاب اسلامی تغییر کرده است به پیروزی اخیر در غزه اشاره کرد و افزود: پیروزی فلسطین در غزه نقطه اقتدار و عزت جمهوری اسلامی ایران در جهان است.

وی ادامه داد: همانطور که مقام معظم رهبری از تریبون نماز جمعه اعلام کرده اند ما همواره مقابل رژیم صهیونیستی می ایستیم و با آن مبارزه می کنیم و از این موضوع هیچ هراسی نداریم.

وی با بیان اینکه ملت ایران و نیروهای بسیج بار دیگر با ولایت تجدید میثاق می کنند افزود: بسیجیان لحظه ای از مبارزه با یزیدیان زمان غافل نخواهند شد و تا آخر با آنها مبارزه خواهند کرد.