فعالیت 40 گروه جهادگر بسیج دانشجویی در استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، رضا ابشیرینی صبح جمعه در جمع دانشجویان بسیجی و جهادگر استان اظهار داشت: یکی از مهمترین اولویتهای بسیج دانشجویی تربیت دانشجویان بسیجی کارآمد و متعهد برای آینده نظام آینده جمهوری اسلامی ایران است.
وی افزود: اردوهای جهادی دانشجویی بستری برای تربیت این نیروها است که در آینده بتوانند در عرصههای مختلف مدیریتی، علمی و... حضور فعال و تاثیرگذاری داشته باشند.
آبشیرینی در ادامه خاطر نشان کرد: حضور دانشجویان بسیجی در عرصههای فرهنگی، علمی، آموزشی به مراتب مهمتر و با اهمیتتر از حضور آنها در عرصههای عمرانی است و باید کارهای فرهنگی در اولویت برنامه های اردوهای جهادی بسیج دانشجویی قرار بگیرد.
مسئول ناحیه بسیج دانشجویی استان بوشهر افزود: فعالیتهای جهادی دانشجویی از سال 1386 با شرکت شش گروه جهادی از شش مرکز دانشگاهی در شهرستان بوشهر آغاز و امسال به بیش از 40 گروه جهادی از 40مرکز دانشگاهی استان افزایش یافته است.
وی افزود: حرکتهای جهادی دانشجویی با شاخصههایی چون نشاط، فضای معنوی، کار و تلاش مخلصانه، مطالبهگری و ایجاد روحیه امید به عنوان حرکت فرهنگی ارزشمند، تبدیل به یک نهضت عمومی در بسیج دانشجویی دانشگاهها و مراکز اموزش عالی کشور شده است.
آبشیرینی گفت: در سالهای اخیر توجه به اوقات فراغت جوانان به عنوان مهمترین بستر توسعه فرهنگی با رویکرد نشاط افزایی، تقویت هویت دینی، ملی و بومی و مهارت آفرینی از دغدغههای جدی مسئولان نظام بوده است.
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