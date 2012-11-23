دنیا در برابر عظمت ایران زانو می زند

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ابراهیمی مازندران صبح جمعه در جمع مدیران شهرستان چالوس افزود: اگر عاشورا نبود انقلاب اسلامی نبود و اگر کربلا نبود ما شاهد هشت سال دفاع مقدس نبودیم.

وی ادامه داد: انقلاب اسلامی در نوع خود که توجه به احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر است بی نظیر است.

ابراهیمی تصریح کرد: مفتخریم که نهضت اسلامی را امام بزرگوار رهبری کرد و امروز با رهبری بزرگوار مقام معظم رهبری ادامه می یابد و الگوی بسیاری از کشورهای اسلامی است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران تاکید کرد: شمر و یزید دوران کربلا مرده بوده و امروز باید شمر و یزید حال حاضر را بشناسیم و با بصیرت عاشورایی خود به مبارزه با اهداف دشمنان اسلام بپردازیم.

ابراهیمی بیان داشت: مقاومت هشت روزه ملت بزرگوار و جریان مقاومت اسلامی در حماسه غزه که رژیم صهیونیستی را مجبور به پذیرفتن آتش بس کرد درس بزرگی برای دشمنان اسلام محسوب می شود.

وی گفت: در جنگ هشت روز غزه دیدیم که سران استکبار و کشورهای غربی به حمایت از رژیم صهیونیستی پرداختند و سازمان ملل، سازمانهای مدافع حقوق بشر و کشورهای عربی جز مصر سکوت کردند و ایران تنها کشوری بود که با غزه همدردی کرد.

ابراهیمی افزود: دشمن امروز اعتقادات و مذهب ما را نشانه گرفته و با آن می جنگد و ما باید هوشیار باشیم.