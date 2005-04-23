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۳ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۳:۲۵

مدير امور دانشجويي دانشگاه مازندران :

دانشجوياني كه توان مالي كمي دارند مورد حمايت قرار مي ‌گيرند

مدير امور دانشجويي دانشگاه مازندران گفت : دانشجوياني كه توان مالي كمي دارند مورد حمايت قرار مي ‌گيرند.

به گزارش خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر"، يوسف محنت فر با اعلام اين خبر افزود : به همين منظور انجمني با هدف كمك به اين دانشجويان تشكيل و پس از عضوگيري از افراد خيري كه خواهان مشاركت مي ‌باشند، كمك ‌هاي جمع ‌آوري شده را بصورت وام يا كمك ‌هاي بلاعوض در اختيار دانشجويان مورد نظر قرار مي ‌دهد.

وي تصريح كرد : تاكنون افراد بسياري به منظور تحت پوشش قراردادن اين دانشجويان مراجعه نموده ولي بدليل نبود تشكل قانوني مناسب همواره در ياري رساندن به اين افراد با مشكلاتي روبرو بوده ‌ايم. به همين منظور در نظر داريم با تشكيل انجمني به اين منظور اين اقدام را تسهيل بخشيم.

مدير امور دانشجويي دانشگاه مازندران به استقبال اعضاي هيئت علمي، كارمندان و حتي بعضي از دانشجويان متمكن براي اين امر خير و انسان دوستانه اشاره كرد و افزود : اميدواريم در اين راه از مساعدت مسئولان و مردم خير استان نيز براي ياري رساندن به آينده سازان اين مرز و بوم بهره‌ مند شويم.

کد مطلب 175064

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