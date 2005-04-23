انتقال ايستگاههاي حمل زباله همجواربا محل سكونت شهروندان تهراني ؛ بهره برداري از 5 ايستگاه جديد خدمات شهري تا پايان ارديبهشت ماه

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي شهرداري تهران مهندس مصطفي سليمي با اعلام اين خبر افزود : در حال حاضرعمليات احداث 5 ايستگاه جديد خدمات شهري از جمله در مناطق 1 ،6 و 13 توسط حوزه خدمات شهري شهرداري تهران در حال اجراست كه در صورت بهره برداري از اين ايستگاهها امكان انتقال برخي از ايستگاههاي خدمات شهري فعلي كه همجوار با بافت مسكوني مناطق است وجود خواهد داشت .

بهره برداري از 5 ايستگاه جديد خدمات شهري تا پايان ارديبهشت ماه جاري

وي اظهار داشت : مراحل احداث 5 ايستگاه جديد خدمات شهري تا 70 درصد پيشرفت داشته و پيش بيني مي شود همگي تا پايان ماه آينده به بهره برداري برسد .