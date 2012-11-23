شهدای دفاع مقدس به تمام معنا کربلایی بودند

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم مشهدی بافان، صبح جمعه در یادواره شهدای روستای مریم آباد ابرکوه اظهار داشت: شهدا به تمام معنی عاشورایی بودند و این مسئله را به وضوح می توانستیم در چهره‌ها، رفتار و گفتار آنان مشاهده کنیم.

وی افزود: این شب به نام حضرت قاسم (ع) است و ما در جبهه ها قاسم های زیادی داشتیم.

مشهدی بافان عنوان کرد: وقتی در ایام محرم شالهای مشکی اهدایی مردم را بر بازوان خود می بستیم حس و حال عجیبی در رزمندگان پیدا می شد که نمی توان آن را به هیچ وجه توصیف کرد.

وی ادامه داد: نحوه شهادت همسنگرانمان ما را به یاد صحنه های شهادت یاران سید الشهدا می انداخت و گودال های قتلگاه زیادی را در جبهه ها مشاهده کردیم.

این رزمنده با ذکر خاطراتی از شهدای همرزم خود، از شهیدی یاد کرد که جایگاه خود را قبل از شهادت به چشم دیده بود.

روستای مریم آباد بخش مرکزی ابرکوه در طی هشت سال دفاع جانانه از ایران اسلامی و آرمان های والای آن 9 شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.

شهیدان عباس کریمی، رمضان کریمی، ابوطالب کریمی، عبدالرضا کریمی، محمد رشیدی، شکرالله زارع، احمد فتاحی، حسین فتاحی، منصور فتاحی، افتخارات روستای مریم آباد هستند.