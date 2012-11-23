همایش شیرخوارگان حسینی در شهرستان های البرز برگزارشد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر امروز و همزمان با سراسر کشور همایش شیرخوارگان حسینی در شهرستان های ساوجبلاغ، نظرآباد، اشتهارد و طالقان با حضور هزاران نفر از عاشقان حسینی برگزار شد.

مراسم متمرکز این استان در کرج و در مصلی این شهر برگزار شد.

در این همایش مادران در حالی که نوزادان خود را بر روی دستانشان گرفته بودند، در غم و اندوه حضرت علی اصغر(ع) طفل شش ماهه امام حسین (ع) اشک ماتم ریختند و به یاد این مصیبت بزرگ به سوگواری و عزاداری پرداختند.

در مراسم امروز کودکان لباس های متحد الشکل به رنگ سبز و سفید بر تن داشتند و سربندهای یا حسین (ع) و یا اباالفضل (ع) بسته بودند.

این همایش هر سال به همت مجمع جهانی بزرگداشت حضرت علی اصغر (ع) در اولین جمعه ماه محرم برگزار می شود و هدف از برگزاری آن تعظیم شعائر حسینی و تربیت نسل انقلابی و مکتبی با حضور مادران و کودکان شیرخوارشان با توسل به حضرت علی اصغر (ع) و اظهار مظلومیت شیرخوار امام حسین (ع) است که مظلومانه در کربلا شهید شد.

در این آئین که با حضور مداحان اهل بیت برگزار شد ضمن قرائت زیارت عاشورا در سوگ سالارشهیدان امام حسین (ع ) بویژه کوچکترین سرباز کربلا نوحه سرایی شد.

مراسم شیرخوارگان حسینی همه ساله در ایران و بیش از 500 کشور جهان برگزار می شود.

مراسم بزرگداشت حضرت علی اصغر(ع) ، ˈشیرخوارگان حسینیˈ امسال به طور همزمان در دوهزارنقطه در سراسر ایران و جهان برگزار شد.