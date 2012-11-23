هیئت های مذهبی به یاد ظهر عاشورا نماز برپا کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد رضا معینی در حاشیه نمازجمعه این هفته کرج بر لزوم توجه ویژه بر اقامه نمازظهرعاشورا از سوی هیئت های مذهبی تاکید کرد و گفت: همانگونه که فلسفه قیام امام حسین (ع) اقامه به موقع نماز جمعه ظهر عاشورا بوده است عزداران حسینی در هیئت های مذهبی نیز باید با همین رویکرد نسبت اقامه نماز ظهر عاشورا توجه ویژه داشته باشند.

وی ادامه داد: عزاداران حسینی بعد از برپایی آیین عزداری و سوگواری با حضور در مساجد و تکایا به یاد آخرین نماز اباعبدالله الحسین (ع) نماز ظهر عاشورا را برپا کنند.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی البرز روضه خوانی، مداحی، عزاداری، سخنرانی ، تعزیه خوانی و پرده خوانی، برپایی نمایشگاه های عکس و ماکت عاشورایی در هیئت های رزمندگان شهرستان کرج و کانون های در جای جای استان را از جمله برنامه های مذهبی دهه اول محرم برشمرد.