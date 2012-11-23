اشک های شمع درسوگواره محمد شهر فروزان می شود/ اجرای نمایش مذهبی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی زاهدی با اعلام این خبر گفت: به مناسبت فرا رسیدن ماه محرم تا 15 آذر ماه سوگواره اشک شمع در حسینیه حضرت فاطمه الزهرا(س) محمد شهر برگزار می شود.

وی با ذکر برنامه های این سوگواره افزود: این سوگواره در قالب غرفه های کتاب و عرضه 20 درصد تخفیف، نمایش پوستر و عکس عاشورایی، نمایشگاه خوشنویسی، نماسازی واقعه کربلا تا دفاع مقدس، اجرای نمایش مذهبی و تعزیه خوانی، همایش فرهنگ عاشورایی، عصر شعر خاطره و... مهیا شده است.

سوگواره اشک شمع توسط اداره فرهنگ وارشاد اسلامی محمد شهر،شورای اسلامی محمدشهر و معاونت فرهنگی شهرداری محمد شهر تا 15 آذرماه در همایون ویلا، خیابان ارکیده ، حسینیه حضرت فاطمه الزهرا(س)محمدشهر دایر است.

اجرای نمایش مذهبی کربلا، فدک، محرابی دیگر

سرپرست اداره فرهنگ وارشاد اسلامی محمد شهر دربخش دیگری از اجرای نمایش مذهبی " کربلا، فدک، محرابی دیگر" از سوم محرم در سالن ورزشی شهدای مشکین دشت خبر داد و گفت: این نمایش مذهبی از دیگر برنامه های فرهنگی مذهبی در دهه اول محرم است که قصد دارد بخشی از وقایع کربلا را روایت کند.

وی افزود: این نمایش برای عموم رایگان خواهد بود.