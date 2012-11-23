نخستین کنگره خانه کارگر آمل تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران در این مراسم تشکیل از این کنگره را به منظور اتحاد، همدلی و یکپارچگی بین کارگران اعلام کرد و گفت: شهرستان آمل با بیش از 50 هزار کارگر در واحدهای مختلف تولیدی، صنعتی و ساختمانی در جهت رسیدن به اهداف خود باید انسجام و همدلی داشته باشند.



دریابیگی با اشاره به اینکه هم اکنون پنج هزار نفر از کارگران آملی عضو این کنگره شدند، افزود: کنگره خانه کارگر این شهرستان دارای پنج عضو هیات مدیره به احقاق مطالبات خود از دستگاه های دولتی خواهد پرداخت.



وی با بیان اینکه با توجه به فرا رسیدن روز تغییر قانون کار در کشور هرساله شاهد فشار برخی از مدافعان این تغییر قانون کار هستیم، اظهار داشت: این افراد از جمله قشر مرفع جامعه هستند که به غیر از منفعت خود به کارگران زحمتکش هیچ توجهی ندارند.



برپایی همایش عاشورائیان جامعه کارگران و تعاونگران مازندران

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران گفت: وظیفه کارگران و تعاونگران نیز همانند سایر اقشار جامعه در اعتلای پیام عاشورا بسیار سنگین است.



علی بابایی کارنامی، هدف از برگزاری این همایش را ترویج فرهنگ عاشورایی در بین جامعه کارگران و تعاونگران اعلام کرد و افزود: با توجه به اینکه این قشر عظیم نقش مهمی در تحقق تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی ایفا می کنند، برگزاری این همایش آثار موثری نیزدر اعتقادات و بیان افکار جامعه کارگر ی وتعاونگران در جامعه خواهد داشت.



وی یادآور شد: این همایش بزرگ با مشارکت نماینده ولی فقیه در استان، صدا و سیما، اتاق تعاون، تشکلهای کارگری و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران سه شنبه هفتم آذر مصادف با 12 محرم از ساعت 14 در محل مصلی امام خمینی(ره) در ساری برگزار می شود.

