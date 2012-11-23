مقاومت هشت روزه مردم غزه اسرائیل را در رسیدن به اهدافش ناکام گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی اصغر حسینی در خطبه های این هفته نماز جمعه یاسوج افزود: پیشنهاد پذیرش آتش بس از سوی رژیم اشغالگر قدس فقط پس از گذشت هشت روز از حمله به نوار غزه نشان داد که این رژیم منحوس در برابر فلسطینیان ناتوان است.

وی بیان کرد: این رژیم جنایت کار با خفت و خواری مجبور به پذیرش آتش‌بس شد و مردم فلسطین چنان مقاومت کردند و به ارتش اسراییل یورش بردند که تاکنون در طول جنگ های بین اعراب و اسراییل، رژیم صهیونیستی نظیر آن را ندیده بود.

حسینی ذلت را پایان کار رژیم صهیونیستی عنوان کرد و اظهار داشت: امروز آثار این ذلت و خواری را در شکستهای پی در پی این رژیم می بینیم.

امیر به معروف و نهی از منکر هدف اصلی قیام عاشورا بود

خطیب جمعه یاسوج همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به فرا رسیدن هفته بسیج اشاره کرد و افزود: نیروهای بسیج همواره در تمامی صحنه ها حاضر بوده و به حمایت و پاسداری از آرمان ها و ارزش های انقلاب اسلامی پرداخته اند.

وی خدمات بسیج در ابعاد مختلف را بی نظیر توصیف کرد و گفت: وجود فرهنگ بسیجی در همه کارها می تواند زمینه را برای رشد و توسعه همه جانبه مهیا کند.

امام جمعه یاسوج همچنین مهمترین هدف قیام عاشورا را احیای امر به معروف و نهی از منکر عنوان کرد و بیان داشت: برای تداوم فرهنگ عاشورایی در جامعه باید این فریضه دینی را در جامعه احیا کنیم.

حسینی اظهار داشت: همه باید در مقابل جامعه خود احساس مسئولیت کنند و بی‌تفاوتی نسبت به احکام الهی در جامعه یک آفت است.

وی تصریح کرد: غفلت از امر به معروف و نهی از منکر در جامعه موجب از بین رفتن تدریجی ارزشها و هنجارها خواهد شد.