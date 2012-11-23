به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان سفر خود به سوریه در ساختمان مجلس این کشور حاضر شد و با محمد جهاد لحام رئیس مجلس سوریه دیدار کرد.

وی در این دیدار اظهار داشت: سابقه دوستی جمهوری اسلامی ایران با مردم و دولت سوریه طولانی و ریشه ای است و موضع سوریه نسبت به فلسطین و مقاومت کاملا قابل تحسین و باارزش است.

لاریجانی تصریح کرد: حضور امروز هیات پارلمانی ایران در سوریه حاکی از حمایت کشورمان از ملت و دولت این کشور است.

رئیس مجلس اظهار داشت: در ماجرای سوریه برخی کشورهای منطقه به دنبال از بین بردن نقش سوریه در مقاومت هستند.

وی با تاکید بر اینکه نقش سوریه در حمایت از مقاومت بسیار ممتاز است، گفت: غربی ها در طول این 2 سال که ماجراهای مختلفی در این کشور خلق کردند زحمت زیادی برای ملت و دولت سوریه ایجاد کردند اما نتوانستند توفیقات چندانی به دست آورند.

لاریجانی تصریح کرد: جمهوری اسلامی از کشورهای دموکراتیک در منطقه حمایت می کند.

نماینده قم در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با سلاح و خشونت نمی توان دموکراسی ایجاد کرد و راهی که کشورهای غربی طی می کنند کاملا اشتباه است.

وی با بیان اینکه ایران از برقراری دموکراسی در سوریه حمایت می کند، گفت: امیدواریم کشور دوست و برادر سوریه از این مشکل سربلند بیرون بیاید.

برخی گروه های معارض از صندوق های رای می ترسند

در این دیدار همچنین جهاد لحام رئیس پارلمان سوریه، اظهار داشت: برخورد جمهوری اسلامی ایران با سوریه بسیار ارزشمند است و برون رفت از بحران های فعلی تلاش های زیادی را می طلبد.

وی گفت: دولت سوریه درصدد است تا با گروههای معارض که مخالف خشونت هستند گفتگو و مذاکره کند.

لحام با بیان اینکه در پایان گفتگوها صندوق های رای هستند که باید مشکلات را حل کنند، گفت: برخی گروه های معارض از صندوق های رای می ترسند چون پایگاهی بین مردم سوریه ندارند و از ارزش های اسلامی دور هستند.