تهراني ها سالانه بيش از 350 هزار تن انواع گوشت مصرف مي كنند؛ گوشت آبزيان كمترين استقبال را در ميان شهروندان تهراني داراست

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي شهرداري تهران حسن طاهري با بيان اين مطلب افزود : نگهداري و نظارت بر نگهداري حدود 35 هزار تن مواد غذايي در مجموعه مجهز سردخانه صنعتي ، راه اندازي سالن هاي بسته بندي بهداشتي مواد پروتئيني خام دامي با ظرفيت سالانه معادل 30 هزار تن ، تجهيز و راه اندازي آزمايشگاه كنترل كيفي مواد غذايي ، عرضه مواد پروتئيني بسته بندي شده به صورت سيار و عرضه مقطعي دام زنده به صورت بهداشتي از جمله اقدامات اين سازمان است.

به گفته وي سازمان سردخانه و كشتارگاه شهرداري تهران در حال حاضر با امكان نگهداري 35 هزار تن مواد غذايي و حدود 30 هزار تن بسته بندي به يكي از بزرگترين مجموعه نگهداري و بسته بندي مواد پروتئيني در سطح كشور تبديل شده است.

طاهري در خصوص برنامه هاي در دست اجراي سازمان سردخانه و كشتارگاه شهرداري تهران ، تاكيد كرد : تهيه و اجراي طرح جامع نظام تامين و توزيع دام و مواد پروتئيني خام دامي در شهر تهران، اجراي طرح هاي ويژه وضربتي كنترل بهداشتي انواع مواد غذايي فرآورده هاي خام دامي در سطح شهر با همكاري سازمانها و ارگانهاي ذيصلاح ، ساخت ايستگاههاي بهداشتي عرضه دام زنده در مناطق حاشيه اي شهر همراه با قربانگاههاي بهداشتي بدون ايجاد آلودگي به منظور رفع نياز شهروندان جهت نذورات به مناسبتهاي مختلف همچون (بازگشت مسافرين ، ازدواجها و صدقات و ...) ، ايجاد بازارچه هاي مواد پروتئيني ساماندهي شبكه حمل و نقل مواد پرتئيني در شهرتهران ، طراحي و ساخت پايانه هاي بزرگ مواد پروتئيني مطابق با اصول و موازين بهداشتي كه در اين پايانه ها تمام مواد پروتئيني از مراكز توليد دريافت و پس از بازرسي و تاييد كيفيت تحت شرايط بهداشتي بسته بندي به مقدار نياز بازار مصرف با صدور مجوز لازم به مراكز عرضه در سطح شهر تهران ارسال و مابقي ذخيره مي شود .