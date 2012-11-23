  1. بین الملل
۳ آذر ۱۳۹۱، ۱۴:۲۵

محمود الزهار:

ایران حامی معنوی و تسلیحاتی حماس/ضرورت برقراری رابطه با کشورهای اسلامی

ایران حامی معنوی و تسلیحاتی حماس/ضرورت برقراری رابطه با کشورهای اسلامی

یکی از رهبران برجسته جنبش حماس با بیان اینکه ایران بدون هیچ انتظاری حماس را مورد حمایت مالی و تسلیحاتی قرار داد بر ضرورت برقراری رابطه با کشورهای اسلامی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود الزهار که با شبکه تلویزیونی الاقصی سخن می گفت با اشاره به کمک های مالی وتسلیحاتی ایران به حماس گفت:ایران جنبش حماس را مورد حمایت مالی و تسلیحاتی قرار داد و در ازای آن چیزی طلب نکرده است .
 

وی با ارائه آمار وارقامی از شمار شهدا ومجروحین در گیری های اخیر غزه گفت در حمله 8 روزه اخیر رژیم صهیونیستی به نوارغزه حدود 170 فلسطینی شهید و بیش از هزار نفر زخمی شدند  که اغلب آنان را کودکان وزنان سالخورده تشکیل می دهند.

این عضو برجسته جنبش حماس تصریح کرد: انفجار اخیر تل آویو یکی از اهرم های فشار بر غرب و رژیم صهیونیستی برای برقراری آتش بس در نوارغزه بود.

گفتنی است روز چهارشنبه یک انفجار در یک دستگاه اتوبوس در نزدیکی مقر وزارت جنگ رژیم صهیونیستی در تل آویو به وقوع پیوست که بر اثر آن 21 صهیونیست زخمی شدند. این عملیات توسط یک فلسطینی انجام شد.

کد مطلب 1750702

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه