ایران حامی معنوی و تسلیحاتی حماس/ضرورت برقراری رابطه با کشورهای اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود الزهار که با شبکه تلویزیونی الاقصی سخن می گفت با اشاره به کمک های مالی وتسلیحاتی ایران به حماس گفت:ایران جنبش حماس را مورد حمایت مالی و تسلیحاتی قرار داد و در ازای آن چیزی طلب نکرده است .



وی با ارائه آمار وارقامی از شمار شهدا ومجروحین در گیری های اخیر غزه گفت در حمله 8 روزه اخیر رژیم صهیونیستی به نوارغزه حدود 170 فلسطینی شهید و بیش از هزار نفر زخمی شدند که اغلب آنان را کودکان وزنان سالخورده تشکیل می دهند.

این عضو برجسته جنبش حماس تصریح کرد: انفجار اخیر تل آویو یکی از اهرم های فشار بر غرب و رژیم صهیونیستی برای برقراری آتش بس در نوارغزه بود.

گفتنی است روز چهارشنبه یک انفجار در یک دستگاه اتوبوس در نزدیکی مقر وزارت جنگ رژیم صهیونیستی در تل آویو به وقوع پیوست که بر اثر آن 21 صهیونیست زخمی شدند. این عملیات توسط یک فلسطینی انجام شد.