مردم در اجتماعات بزرگ عزاداری شرکت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدعلی نکونام در خطبه های نماز جمعه این هفته شهرکرد با اشاره به سوره حجرات، افزود: این سوره در رابطه با اخوت ایمانی و برادری ایمانی است و اخوت تاثیر به سزایی درسلامت انسان دارد.

وی ادامه داد: سوره حجرات سوره اخلاق و دستورات اخلاقی و سیاسی است که برای اهل قرآن مطرح شده است.

وی ادامه داد: مسلمان باید مومن باشد و مومن معرفی شده از نظر قرآن کسی است که ایمان به خدا و رسول خدا داشته باشد وجایی برای شک و تردید برای او نسبت به خدا ورسولش نباشد.

مومن کسی است که به عمل روی آورد و عمل در زندگی برایش جایگاه پیدا کند

وی اذعان داشت: مومن کسی است که به عمل روی آورد و عمل در زندگی برایش جایگاه پیدا کند.

وی اذعان داشت: خداوند علم به همه چیز دارد و هیچ عمل انسان ازخدا پنهان نیست و مون باید خداوند را بشناسد و علمش را به خدا بالا ببرد.

داشتن تقوای الهی یک ثروت بزرگ برای انسان است

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری گفت: هیچ حقارتی بسیار بدتر از آن نیست که انسان متقی نباشد و داشتن تقوای الهی یک ثروت بزرگ برای انسان است.

وی با اشاره به هفته بسیج ومقارن بودن آن با ماه محرم، تصریح کرد: بسیج فرد نیست، بسیج نهاد نیست، بسیج فکر است و بسیج یک مکتب است و بسیج یک فرهنگ است.

حجت الاسلام محمدعلی نکونام ادامه داد: بسیج راه است و بکشیم که در این راه وارد شویم و بسیج برای آن تشکیل شد که همه آحاد مردم بتوانند در مکتب بسیجی وارد شوند و مکتب بسیجی دیانت از قرآن است.

وی با تسلیت شهادت مظلومانه امام حسین(ع) و یارانش ادامه داد: عزاداریها به خوبی در این استان آغاز و درحال برگزاری است.

پیام رسانی واقعه کربلا در اجتماعات بزرگ امکان پذیرتراست

وی تاکید کرد: پیام رسانی واقعه کربلا در اجتماعات بزرگ امکان پذیرتر است و مردم سعی کنند در اجتماعات بزرگ عزاداری که در نظر گرفته شده است شرکت کنند.

امام جمعه شهرکرد با اشاره به برگزاری اجتماع بزرگ عزاداران حسینی در روز تاسوعادر شهرکرد، گفت: همه مردم ، هیئت های مذهبی و عزاداران حسینی در این اجتماع بزرگ حضور پیدا کنند.