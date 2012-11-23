مایه کوبی تب برفکی دامهای روستایی لرستان آغاز شد

دکتر جواد گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مایه کوبی تب برفکی فاز 27 در دامهای روستایی و عشایری استان لرستان از ابتدای آذرماه سالجاری آغاز شده است.

وی اجرای این طرح را در راستای مبارزه با بیماریهای دامی عنوان کرد و افزود: این اداره کل با استفاده از توان بخش غیر دولتی و همچنین اکیپهای دولتی شهرستانها کار مایه کوبی تب برفکی در دامهای روستایی لرستان را آغاز کرده است.

مدیر کل دامپزشکی استان لرستان ادامه داد: در قالب این طرح تمام گاوهای روستایی به تعداد 120 هزار راس علیه بیماری تب برفکی واکسینه می شوند.

گودرزی یادآور شد: همچنین با اتمام واکسیناسیون گاوی با اعزام اکیپهای خصوصی به مناطق عشایری مستقر در استانهای خوزستان و ایلام تعداد 500 هزار راس گوسفند و بز نیز علیه این بیماری واکسینه خواهند شد.