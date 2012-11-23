قابلیت اجرایی شدن نهضت امام حسین(ع) در تمامی جوامع

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد باقر عبدوس در خطبه های نماز جمعه این هفته سمنان با اشاره به قیام و انقلاب مردم ایران در مبارزه با نظام سراسر ظلم شاهنشاهی گفت: مردم ایران اسلامی با الهام از نهضت عاشورا بر علیه استبداد قیام کردند.

وی توجه به پیام های نهضت عاشورا را لازمه تمام جوامع بشری دانست و تاکید کرد: نه گفتن به دشمن و ایستادگی بر خواسته برحق خود از بزرگترین درس های عاشورا است.

خطیب جمعه سمنان با ابراز تاسف از اینکه عده ای در کشور می گویند چرا از برنامه های خود کوتاه نمی آییم، تصریح کرد: این امر با فرهنگ مردم ایران که همان فرهنگ عاشورا است سازگاری ندارد.

عبدوس ضمن تاکید بر اینکه فرهنگ عاشورا اجازه عقب نشینی از آرمان های انقلابی و اسلامی را نمی دهد، گفت: نباید با دشمن کنار بیاییم.

وی ضمن تاکید بر اینکه نهضت عاشورا نماد پیروزی عده ای قلیل اما بر حق در برابر مستکبران غارتگر است، اظهار داشت: پیروزی مردم غزه بر رژیم صهیونیستی نشان از ایستادگی و مقاومت ملت مظلوم فلسطین است.

امام جمعه موقت سمنان با اشاره به تجهیزات رژیم صهیونیستی و حمایت آمریکا در نبرد این رژیم با مردم مظلوم غزه، گفت: خاطرنشان کرد: رژیم صهیونیستی با بهترین امکانات در برابر مقاومت مردم غزه شکست را پذیرفت و این نتیجه ایستادگی این مردم است.

عبدوس، شکستن مقاومت را مهمترین هدف اسرائیل در راه اندازی جنگ عنوان کرد و افزود: ایران اسلامی تنها حامی مردم غزه در این جنگ هشت روزه بود و کشورهای عربی با سکوت خود باید از خجالت بمیرند.

وی با اشاره به اصابت موشک های فجر به تلاویو پایتخت رژیم صهیونیستی، اضافه کرد: در نبرد هشت روزه اسرائیل شاهد بود که چگونه مرکز این رژیم با وجود سپر موشکی مجهز خود مورد تهدید قرار می گیرد.

امام جمعه موقت سمنان با اشاره به فرار رسیدن هفته بسیج و لزوم گرامیداشت هرچه بیشتر این ایام، افزود: بسیج همزاد انقلاب و عامل مهمی در پیشبرد اهداف جمهوری اسلامی است.

عبدوس در خاتمه با بیان اینکه در هفته بسیج باید از توانمندی ها و فرصت هایی که در اختیار این نهاد مقدس قرار می گیرد به نحو مطلوب استفاده کرد، اظهار داشت: بدون تردید بسیج از قابلیت و کارآمدی بالایی جهت تحقق پیشرفت و عدالت برخوردار است.