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۳ آذر ۱۳۹۱، ۱۴:۱۳

با شعار بحران جهانی ربا؛

کنفرانس جهانی ربا در مالزی برگزار می‌شود

کنفرانس جهانی ربا در مالزی برگزار می‌شود

کوالالامپور- دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: مالزی پس از میزبانی دو دوره از کنفرانس جهانی ربا، سومین کنفرانس بین المللی ربا را در روزهای 26 و 27 نوامبر مطابق با 6و 7 اذر ماه در کوالالامپور برگزار می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری برناما، این کنفرانس با شعار اصلی "بحران جهانی ربا: مقاومت، پاسخ و اصلاح" برگزار شده و در جریان آن قرار است جنبه های مختلف بحران مالی جهانی و ارتباط آن با ربا در سیستم های اقتصادی مرسوم و رایج در دنیا مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

پروفسور "احمد کامل میدین میرا"، رییس این کنفرانس در خصوص موضوع این رویداد بین المللی گفت: در کنفرانس امسال موضوع ربا در سطح خرد و کلان در ارتباط با بحران مالی جهانی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

از جمله سخنرانان مهم این کنفرانس "ماهاتیر محمد" نخست وزیر پیشین مالزی خواهد بود که سخنرانی خود را با عنوان "آشفتگی جهانی اقتصادی اجتماعی- وظایف کشورها" ارایه خواهد کرد.

"شیخ عمران حسین" نویسنده سرشناس و "الن براون" رییس موسسه بانکداری عمومی از آمریکا از دیگر سخنرانان اصلی این کنفرانس خواهند بود.

کد مطلب 1750714

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