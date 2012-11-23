یونان بر اختصاص هر چه سریعتر بسته کمک مالی جدید به آتن تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پرس تی وی، "آنتونیس ساماراس" روز گذشته ضمن هشدار درباره تاخیر در تصمیم گیری وزرای اتحادیه اروپا درباره کمک مالی جدید به آتن خواستار اختصاص هر چه سریعتر بسته کمک مالی جدید به این کشور شد.

وی در ادامه ضمن هشدار درباره تاخیر در ارائه بسته جدید کمک مالی به آتن این اقدام را باعث افزایش فشار بر اقتصاد یونان و جریحه دار شدن غرور یونانی ها خواند.

بر اساس این گزارش وزرای اتحادیه اروپا تصمیم گیری درباره کمک مالی به یونان به ارزش بیش از 31 میلیارد یورو (40 میلیارد دلار) را تا 26 نوامبر سال جاری به تاخیر انداخته اند.

"یانیس استورناراس" وزیر دارایی یونان نیز به هشدار درباره ارائه بسته جدید کمک مالی به آتن پرداخته و تاکید کرده است در صورت عدم توافق اتحادیه اروپا، یونان با مشکلی بزرگ روبرو می شود.

یونان یکی از کشورهای منطقه یورو این روزها بدترین دوران تاریخ مالی خود را به دلیل بدهی ها و بحران مالی سپری می کند.

شهروندن این کشور براین باورند که وام دهندگان بین المللی اعم از نهادهای مالی و اعتباری و کشورهای ثروتمند در صدد تحمیل خواسته های خود بر آنها هستند.