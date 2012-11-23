مرور حوادث عاشورا آدمی را از فریب خوردگی در امان نگه میدارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن کازرونی در خطبه های این هفته نماز جمعه کرج اظهار داشت: در عاشورا نکته های فراوانی است که باید از آنها عبرت گرفت.

وی افزود: درس آموزی از عاشورا باید همواره در زندگی آدمی وجود داشته باشد و امروز روزی است که باید حوادث عاشورا و حماسه های آن هر روز مرور شود.

وی تصریح کرد: یکی از نکته ها و درس های ارزشمند عاشورا این است که انسان در زندگی روزمره دچار فریب و غرور نشود بنابراین مرور حوادث عاشورا آدمی را از فریب خوردگی و غرور در امان نگه می دارد.

امام جمعه کرج با اشاره به اینکه فریب انواع مختلفی دارد گفت: انسان فریب خورده راه به جایی نمی برد و بی شک خدا و پیغمبرش را فراموش می کند.

وی بر ضرورت برگزاری هر چه باشکوهتر عزاداری های حسینی و گستردگی خیمه های عزا در سطح شهر تاکید کرد و افزود: خیمه های عزای امام حسین باید روز به رو گسترده تر و با شکوهتر برپا شود و برگزاری نماز جماعت ظهر عاشورا باید همواره مورد تاکید باشد.

حجت الاسلام محسن کازرونی همچنین با اشاره به حوادث غزه و کشتار بی رحمانه زنان و کودکان مظلوم ان اظهار داشت: امروز شکست خورده ترین رژیم در جهان اسرائیل است چهره شوم و منفور |آن بر همگان آشکار شده است.

وی افرود: در صحنه نابرابر نبرد اسرائیل با مردم بی گناه غزه روز به روز چهره منفور و شکست خورده سران رژیم صهیونیستی بر جهان آشکار تر می شود.