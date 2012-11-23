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۳ آذر ۱۳۹۱، ۱۴:۲۷

رد درخواست انورتوسط استرالیا؛

استرالیا در انتخابات مالزی دخالت نمی کند/ درصورت درخواست دولت همکاری می کنیم

استرالیا در انتخابات مالزی دخالت نمی کند/ درصورت درخواست دولت همکاری می کنیم

کوالالامپور- دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: وزیر امورخارجه استرالیا در واکنش به درخواست انور ابراهیم از این کشور برای اعزام ناظران انتخاباتی در طول برگزاری سیزدهمین انتخابات سراسری مالزی گفت: دولت استرالیا نه می تواند و نه می خواهد که در روند برگزاری انتخابات مالزی مؤثر باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو ABC استرالیا، "بوب کار" که درمورد نامه رهبر مخالفان دولت مالزی با این رادیو گفتگو می کرد در ادامه با تأکید بر استقلال مالزی و اینکه مسأله انتخابات در این کشور به شهروندانش مربوط است ، افزود: دخالت استرالیا در برگزاری انتخابات مالزی به اندازه دخالت مالزی در انتخابات استرالیا غیرممکن است.

با اینحال وزیر امورخارجه با اشاره به گفتگوهای خود با انور ابراهیم در آخرین سفرش به مالزی ، گفت: استرالیا خواهان برگزاری انتخابات آزاد و سالم در همه کشورها است.

چندی پیش انور ابراهیم طی نامه ای به "بوب کار" از وی خواسته بود تا برای تضمین سلامت برگزاری انتخابات سراسری مالزی ناظرین انتخاباتی به این کشور اعزام کند.

این نماینده مجلس در نامه اش ضمن اشاره به عدم استقلال کمیته برگزاری و ناظران انتخابات مالزی و عدم بهره مندی مخالفین از رسانه های جمعی، این دو موضوع را مانع سلامت انتخابات دانسته بود.
 

کد مطلب 1750724

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