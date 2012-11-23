فرهنگ حسینی موجب پیروزی ملت ایران در تمام صحنه ها است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حیدری نسب در خطبه های نماز جمعه این هفته ریگان گفت: خداوند متعال می فرماید مومنان کسانی هستند که پای عهدی که با خداوند متعال بسته اند ایستاده اند وعهد شکنی نمی کنند.

امام جمعه ریگان افزود: وقتی یاران امام حسین(ع) در کنار ایشان ماندند برعهد خود وفا نمودند و هر زمانی می خواستند به میدان جنگ بروند فرد فرد آنها خدمت حضرت می آمدند و اذن جهاد می طلبیدند و امام به آنها اجازه نبرد با دشمن را می دادند.

حجت الاسلام حیدری نسب گفت: مردم حزب الله لبنان در جنگ 33روزه ومردم غزه در جنگهای 22روزه و8روزه چنان بینی اسراییل را به خاک مالیدند که ذلیل بودن آن در عرصه بین المللی نمایان شد و شکست سنگینی را متحمل شد.

وی افزود: این دیو صفتان اسرائیل و رژیم صهونیستی این غده سرطانی در صدد آن هستند که بر ممالک اسلامی دخل وتصرفی داشته باشند اما مسلمانان آنقدر باید خود را به سلاحها مجهز نمایند که دشمن نتواند به آنها نگاه کند ومعنویت را در کنار تسلیحات قرار دهند تسلیحاتی که مردم غزه این چنین داشتند.

وی گفت: در عزاداریها از وسایل آزار دهنده و گوش خراش استفاده نکنید که باعث آزار و اذیت دیگران شود و بحث مسابقه بزرگ کردن طبلها را در عزاداریها نداشته باشد بلکه بحث بزرگ کردن زنده نگه داشتن عاشورا و فرهنگ عاشورا را مد نظر داشته باشید.

امام جمعه ریگان از گردهمایی بزرگ عزاداران حسینی در مر کز شهرستان در تاسوعا و عاشوراحسینی خبر داد و افزود: روستاهای اطراف مرکز شهرستان در این روز تجمع خود این وحدت ویکپارچگی خود را به نمایش می گذارند.

حیدری نسب افزود: همین محرم وصفر وعزاداریها ودست جات حسینی بود که اسلام ومکتب امام حسین (ع) را زنده نگه داشت واکنون باید این مراسمها هرچه باشکوهتر در شهرستان برگزار شود.

وی افزود: ما ملتی هستیم که با همین اشکها سیل جریان می دهیم وخرد می کنیم سدهایی را که در مقابل اسلام قراردارند.

امام جمعه ریگان به هفته بسیج اشاره نمود وافزود: بسیج سیاسی است اما سیاست زده نیست جناحی نیست بسیج مجاهد است اما بی انضباط وافراطی نیست بسیج با بصیرت است اما از خود راضی نیست بسیج اهل جذب حد اکثری است.

وی افزود: ما باید به گونه ای عمل کنیم که بسیج به عنوان الگو و دستور العملی زنده و پویا و قابل پیروی در دنیای اسلام تثبیت شود واین شالوده باید در جای جای اسلام پایه گذاری شود.