حذف سيستم دفن زباله ، از افتخارات مديريت شهر تهران است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي شهرداري تهران ، مهندس محمد جواد محمدي زاده در مراسم روز زمين پاك در تالار علامه اميني دانشگاه با اعلام اين خبر افزود: اين افتخار با افتتاح يك كارخانه سه هزار تني تبديل زباله به كود كمپوست در سال جاري به دست آمده و نشان از خدمت صادقانه ، فعاليت بسيجي وار ، كار ارزان قيمت و تلاش بيشتر اصولگراياني است كه نه در شعار بلكه در عمل مي خواهند ثابت كنند با تكيه بر نيروهاي داخلي و همت بالا و همچنين استفاده از منابع انساني دانشگاهها مي شود كارهاي بزرگ انجام داد.

وي در ادامه با اشاره به اينكه امروز توسط يك كشاورز به نام روز زمين پاك نامگذاري شد ، گفت: در سرتاسر جهان ، مردم از موضوعاتي مانند پسماندها ، آلودگي هاي صوتي و هوا ، فاضلاب هاي شهري ، فقر ، بي عدالتي و حاشيه نشيني رنج مي برند و تهران نيز با وسعتي بالغ بر 700 كيلومتر مربع و جمعيتي حدود 5/7 ميليون نفر در شب و 5/9 ميليون نفر درروز از چنين معضلاتي رنج برده و عوامل از قبيل آلودگي هاي صوتي وآب و هوا يي ناشي از تردد 3/2 ميليون دستگاه خودرو ساكنان آن را در مضيقه و فشار قرار داده است.

معاون خدمات شهري شهرداري تهران اضافه كرد: شهرداري تهران طي اين مدت به منظور صيانت از محيط زيست گسترش فضاي سبز و توسعه كمربند سبز پيراموني تهران 5/6 هزار هكتار جنگلكاري در سال 82 و 7 هزار هكتار در سال 83 انجام داد. كه امسال اين ميزان به 10 هزار هكتار خواهد رسيد و همچنين در اين راستا طي سال گذشته 118 بوستان به مساحت 132 هكتار به بهره برداري رسيد و تا 15 روزديگر نيز پارك آزادگان بزرگترين بوستان شهري كشور با مساحتي بالغ بر 112 هكتار در جنوب شهر تهران به بهره برداري مي رسد.

وي در ادامه به تلاش مديريت شهري در امر ساماندهي پسماندها پرداخت و گفت: روزانه 7 هزارتن و در سال 5/2 ميليون تن زباله در شهر تهران توليد مي شود كه از اين ميزان 18 هزار و 700 تن زباله صنعتي و 26 هزار تن زباله بيمارستاني است.

به گفته محمدي زاده عدم تناسب بين ظروف و مخازن ذخيره سازي با انواع ضايعات ، وجود خودروهاي نامناسب جمع آوري و حمل ، نبود قوانين و آيين نامه هاي نظارتي براي نظارت بر سيستم پيمانكاري ، عدم وجود ايستگاههاي متناسب با ضوابط زيست محيطي ، نامناسب بودن مكان دفن ضايعات ساختماني و شهري از جمله مشكلات اين حوزه در سالهاي گذشته بود.

وي اضافه كرد: بالغ بر 20 تن زباله با ارتفاع بيش از 70 متر طي40 سال گذشته در منطقه" آلاد كوه" دفن شده است وعلاوه بر توليد 10 ميليون گاز متان با تجمع شيرابه هاي اين زباله ها درياچه اي با حجم 150 هزار متر مكعب ايجاد شد لذا اين خطر زيست محيطي موجب شد تا مديريت شهري طرح هايي را براي بهينه سازي و ساماندهي پسماندهاي تهران به اجرا درآورد.

معاون خدمات شهري شهرداري تهران با اشاره به اجراي طرح بازيافت و تبديل سه هزار تن از زباله ها به كود كمپوست در سال گذشته ، افزود: طرح تفكيك از مبدا نيز با هدف كاهش حجم زباله و و بازيافت زباله هاي خشك -1500 تن در روز زباله خشك توليد مي شود- به اجرا درآمده است ، هم اكنون 10 تن مواد پت ، 10 تن كاغذ و 10 هزار تن سرشاخه در روز بازيافت مي شود و بزودي ميزان پت بازيافتي به 56 تن در روز خواهد رسيد كه اين ميزان فقط 30 درصد زباله هاي خشك را شامل مي شود و 70 درصد باقيمانده نيز تا پايان امسال وارد چرخه بازيافت قرار مي گيرد.

وي در ادامه از اتمام عمليات بهينه سازي 4 ايستگاه درون شهري مواد زايد تا دو ماه ديگر خبرداد و گفت: در سال 83 به منظور بهسازي ناوگان حمل و نقل 15 ميليارد تومان هزينه شد و در سال جاري اين ميزان به 18 ميليارد تومان خواهد رسيد و تا پايان سال 86 ناوگان حمل و نقل زباله به طور صد در صد مكانيزه خواهد شد.

مهندس محمدي زاده همچنين به نهايي شدن مطالعات پروژه استحصال گاز متان از منطقه آلاد كوه اشاره كرد و گفت: پس از تاييد بانك جهاني مجري طرح از طريق مناقصه بين المللي انتخاب شده و طرح هايي چون تخليه گاز متان ، تصفيه شيرابه و توليد انرژي را به اجرا در مي آورد.

وي اضافه كرد: احداث زباله سوز مركزي براي زباله هاي ويژه با اولويت زباله هاي بيمارستاني ، امحاء علمي و مهندسي شيرابه ، بهينه سازي خطوط كود كمپوست ، گسترش و توسعه برنامه هاي آموزشي ، استفاده مناسب از فن آوري ورمي كمپوست در دستور كار شهرداري قرار دارد ولي اين امور حاصل نمي شود مگر با تحقق مديريت واحد شهري ، كه به تبع آن مديريت يكپارچه پسماندهاي شهري هم بايد ايجاد شود.