مقاومت مردم غزه نشات گرفته از مکتب حسینی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌ الاسلام علی برهان در خطبه های این هفته نماز عبادی سیاسی جمعه شهرستان مهریز، حملات ددمنشانه دشمن صهیونیستی به نوار غزه را محکوم کرد و اظهار داشت: ایستادگی و مقاومت مردم مبارز غزه رژیم منحوس صهیونیستی را به ستوه آورده است.

برهان افزود: مردم مبارز غزه با مقاومت خود خواب را از چشمان صهیونیستها و اربابانشان گرفته اند.

وی با محکوم کردن سکوت کشورهای عربی و مجامع بین المللی نسبت به جنایات رژیم غاصب قدس بیان داشت: حملات نظامی رژیم صهیونیستی با حمایت و پشتیبانی کشورهای غربی و عربی علیه مردم بی دفاع غزه در روزهای اخیر تشدید شده و مجامع بین المللی در برابر این جنایات سکوت اختیار کرده اند.

برهان در بخش دیگری از خطبه ها به پنجم آذر روز تشکیل بسیج اشاره کرد و هفته بسیج را به تمامی بسیجیان کشور تبریک گفت و خواستار برگزاری هرچه باشکوه تر برنامه های این هفته شد.

وی افزود: فعالیت بسیج تنها در بعد نظامی نیست بلکه این نیروی مخلص در سازندگی و توسعه و نیز فناوری، دانش بنیادین، اشتغالزایی، توسعه فرهنگی و دیگر امور نقش بسزایی داشته و افتخارات زیادی برای کشور کسب کرده است.

خطیب جمعه مهریز با تسلیت ایام عزاداری سید و سالار شهیدان، بر ضرورت تاسی هرچه بیشتر از پیام واقعه عاشورا در قالب اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر، جهاد در راه خدا، گذشت و ایثار و دفاع از مبانی دین خدا تاکید کرد.

وی با اشاره به اینکه امام حسین(ع) به همگان آموخت که باید در مقابل ظلم و ستم ایستاد، افزود: حماسه عاشورا درس عشق و ایثار را به همگان می آموزد و این پیام را می دهد که باید پیرو حق باشیم.

وی یکی از آموزه‌های کربلا را راضی بودن به رضای الهی عنوان و تصریح کرد: هدف امام حسین(ع) فقط خشنودی خدا و پیامبر او بود، اگر در آن قیام خونین، جان عزیزش را نثار کرد، اگر سخت‌ ترین مصیبت‌ها را به جان خرید‌ و اگر خاندان گرامیش را به دست اسارت سپرد، هدفی جز کسب رضای الهی نداشت.