عزاداری سالار شهیدان امام حسین (ع) در مالزی

به گزارش خبرنگار مهر ، در این مراسم که پس از اقامه نماز جماعت و قرائت قرآن کریم در طبقه سوم ساختمان گالکسی امپنگ برگزار می شود حجه الاسلام والمسلمین میرتبار از اساتیدحوزه و دانشگاه اعزامی سخنرانی می کنند.

وی پس از عرض تسلیت ایام سوگواری شهادت حضرت ابا عبدالله (ع) گقت :" انسان اگر در سایه ولایت اهل بیت به سر برد و حاکمیت ائمه طاهرین و پیشوایان دینی و ائمه معصومین را برخود بپذیرد هرگز احساس تنهایی نمی کند" .

وی افزود: "چرا که داشتن یک نیروی نهانی و واسط و ارتباط و اعتقاد به یک مبدأ حقیقی در درون افراد است که در سایه آن نابسامانی‌ها مرتفع گشته و نگرانی‌ها و آسیب‌های روحی به حداقل ممکن کاهش می یابد و این نیروی معجزه آسا و شفابخش در سایه تزکیه نفس و پذیرش ولایت پیشوایان دین و ائمه اطهار بدست می‌آید."

میرتبار با ذکر روایات متعدد از فرهیختگان و عارفان در خصوص حب به ائمه اطهار و تاثیر آن بر رفتار و زندگی انان در پایان سخنان خود به ذکر مصیبت شهادت یاران حضرت ابا عبدالله الحسین پرداخت .

پس از سخنرانی ، مداحان اهل بیت عصمت و طهارت با همراهی عزاداران حسینی و عاشقان ائمه اطهار به ذکر مصیبت و سینه زنی پرداختند .

علاوه برکوالالامپور، عزاداران حسینی در شهرهای دیگر مالزی مانند : پیننگ ، ایپوه ، ملاکا ، پوتراجایا ،سایبرجایا و حوهور بارو با برگزاری مراسم های مختلف یاد و خاطره شهدای کربلا را زنده نگه داشتند.

