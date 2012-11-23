لازمه و شرط رسیدن به خدا را عبور از جاده امام حسین(ع) و ولایت است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله احمد علم الهدی در خطبه های این هفته نماز جمعه اظهار کرد: وی گفت: امروز در غزه هم کسانی که در برابر کفر ایستاده اند با همان ادبیات کربلایی رفتار می کنند و منطق آنها منطق کربلا و ادبیاتشان ادبیات عاشورا است.

وی با اشاره به ظلمی که به مسلمانان بحرین تحمیل می شود اظهار داشت: زن و مردهایی که در بحرین مورد ظلم وستم مزدوران آمریکائی وصهیونیستی قرار دارند با همان ادبیاتی حرف می زنند که دشمنان در برابر امام حسین(ع) در روز عاشورا و در قیام کربلا حرف می زدند.

عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: در عربستان نیز همین قضیه تکرار می شود و مردم مسلمان این کشور در برابر گلوله های مزدوران سعودی قرار می گیرند.

وی بیان کرد: موشک فجر پنج که امروز بر سر اسرائیل فرود می آید و خواب را از چشم صهیونیست ربوده است فن آوری نظام مقدس ایران اسلامی و ایرانیها است.

آیت الله علم الهدی اظهار داشت: همه مسلمانان جهان در یک خط واحد و یک جبهه مشترک هستند و این جبهه همان جبهه عاشورا و کربلا است.

وی افزود: امام حسین در واقع در روز عاشورا و در سال 61 هجری قمری یک تابلو نصب کرد و کسانی که اکنون در سال 1391 هجری شمسی به این تابلو نگاه می کنند می توانند از طریق مسیر ولایت و آن تابلوی مشخصی که توسط لبهای تشنه حضرت ابوالفضل العباس (ع) ترسیم شد راه خودشان را پیدا کنند.

وی با بیان اینکه کربلا تاسیس یک جریان در اسلام است و این جریان تا ظهور امام زمان(عج) ادامه خواهد یافت، افزود: نباید فکر کنیم حادثه کربلا و عاشورا فقط یک قسمت از تاریخ است بلکه امام حسین (ع) با این حرکت قصد راه اندازی یک جریان را داشته است.

خطیب نماز جمعه مشهد افزود: مسئله کربلا برای این نیست که امام حسین (ع) به قصد جنگ با یک قدرت قیام کنند بلکه همه حرف ها حرف یک جریان سازی است که راهی را پیش روی همه ما قرار دهد به نام جاده ولایت که رسیدن به خدا از همین راه امکان پذیر خواهد بود.

آیت الله علم الهدی لازمه و شرط رسیدن به خدا را عبور از جاده امام حسین(ع) و ولایت دانست و تاکید کرد: برای رسیدن به لقاء الله تنها راه عبور همین راه است.

وی بیان کرد: کربلا در همه امتها و همه جهان وجود دارد و افرادی که در جوامع مختلف می خواهند همه وجودشان را در راه خدا بدهند باید در خط ولایت و امام حسین(ع) قرار بگیرند.

وی افزود: بالاترین و بهترین راه رسیدن به خدا این است که ضمن اهداء همه هستیمان در راه امام حسین(ع) و ولایت حرکت کنیم.