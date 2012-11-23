فرمان امام (ره) در مورد راه اندازی اداره "امر به معروف و نهی از منکر" عملی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت ‌الاسلام سیدمحسن محمودی در خطبه های نمازجمعه این هفته ورامین، با اشاره به دهه اول محرم و دهه احیای امر به معروف و نهی از منکر، افزود: هدف عمده قیام سیدالشهدا(ع) احیای امر به معروف و نهی از منکر بود؛ آنچه از تعالیم قرآن و اهل بیت استفاده می شود این است که هر مسلمان باید عامل به این دو فریضه مهم باشد و بی تفاوتی به این دو اصل در حکم اعلام جنگ با خداست.

وی گفت: چرا روزه می گیریم و نماز می خوانیم اما از امر به معروف و نهی از منکر غافلیم، چرا در نظام اسلامی دولتها نسبت به اجرایی شدن این دو فریضه کوتاهی کردند، حضرت امام(ره) در همان اوایل انقلاب اسلامی دستور تاسیس اداره امر به معروف و نهی از منکر را به شورای انقلاب صادر کردند، وزارتخانه و زیر نظر دولت نه، اداره ای ناظر بر اعمال دولت.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران بیان داشت: امام(ره) فرمودند "شورای انقلاب اسلامی به موجب این مرقوم مأموریت دارد که اداره ای به اسم امر به معروف و نهی از منکر در مرکز تاسیس نماید و شعبه های آن در کنار دولت انقلابی اسلامی است و ناظر به اعمال دولت و ادارات دولتی و تمام اقشار ملت است و دولت انقلاب اسلامی مأمور است که اوامر صادره از این اداره را اجرا نماید که در سراسر کشور از منکرات به هر صورت که باشد جلوگیری نماید و حدود شرعیه را تحت نظر حاکم شرعی یا منصوب از قبل او، اجرا نماید و احدی از اعضای دولت و قوای انتظامی حق مزاحمت با متصدیان این اداره را ندارند و در اجرای حکم و حدود الهی، احدی مستثنی نیست، حتی اگر خدای نخواسته رهبر انقلاب یا رئیس دولت مرتکب چیزی شد که موجب حد شرعی است باید در مورد او اجرا شود".

وی اضافه کرد: این دستور کجاست، چرا اجرا نشد، خوب ابتدای انقلاب بود، جنگ بود، گرفتار بودیم و نتوانستیم آن را اجرایی کنیم اما بعدش چه؟ چرا کسی از اجرای اصل هشتم قانون اساسی دفاع نمی کند، این همه مجلس و دولت آمد و رفت اما هیچ کدام در جهت زدودن غبار مظلومیت از چهره این دو فریضه مهم گام برنداشتند.

حجت الاسلام محمودی افزود: عاشورائیان و ملت شهید پرور ایران با صراحت از دولت و مسئولان نظام اسلامی می خواهند به فرمان امام(ره) در مورد راه اندازی اداره امر به معروف و نهی از منکر جامه عمل بپوشانند.

وی ادامه داد: البته ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر وجود دارد، تشکیل جلسه می دهد، مصوباتی هم دارد که منشاء خیرات است، اما برخی تصمیمات این ستاد بر زمین مانده است، در برخی ادارات، اصناف و بانک ها صحنه های ضد اخلاقی دیده می شود.

خطیب جمعه ورامین تصریح کرد: با صراحت اعلام می کنم اگرچه برخی مسئولان در این زمینه جهادی عمل می کنند، منت هم ندارند، وظیفه ذاتی مسئول نظام اسلامی است، اما آن دسته از مدیران که با شعار و بی تفاوت از کنار این دو فریضه عبور می کنند باید پاسخگوی خدا و سیدالشهدا(ع) باشند.

هدف قیام سید الشهدا(ع) باید مورد بررسی قرار گیرد

وی سپس در بخش دیگری از خطبه ها، به اهداف قیام سید الشهدا(ع) اشاره کرد و گفت: هدف از قیام سید الشهدا(ع) باید مورد بررسی قرار گیرد، اولین عامل که سبب شد وجود مبارک سید الشهدا(ع) در برابر یزیدیان بایستد، فساد دستگاه خلافت و رهبری بود.

حجت الاسلام محمودی ادامه داد: پیامبر(ص) برای حاکمیت ارزش های اسلامی و انسانی خون دل فراوانی خوردند، اما پس از رحلت ایشان مسیر حکومت را منحرف کردند، می بایست صالحان بر کرسی خلافت تکیه می زدند اما عناصر پست و رذل بر این مسند نشستند، کار به جایی رسید که یزید بن معاویه جای پیامبر(ص) نشستند.

وی افزود: یزیدی که هیچ حریم و اصلی را محترم نمی شمارد می آید و خلیفه مسلمین می شود،پیامبر(ص) فرمودند: "وقتی بدعتی در میان امت من پیدا شد، پس عالم باید عملش را ظاهر سازد"،اینجا بود که امام حسین(ع) وظیفه دیدند قیام نمایند،زمانیکه بدعتها می آیند در جامعه اسلامی و به اسم مسلمانان بساط ساز و آواز و غنا راه می اندازند،به اسم اسلام برخلاف اسلام قضاوت کرده و علیه امیرالمومنین(ع) جعل حدیث می کنند باید قیام کرد.

امام جمعه موقت ورامین گفت: اینجا امام حسین(ع) به عنوان فرزند پیامبر(ص) تاب مشاهده بدعت ها را نمی آورند و حرکت می کنند، زمانی که جامعه در حال ارتجاع و بازگشت به زمان جاهلیت است، فاسق ترین آدم ها در راس حکومت قرار گرفتند، انحطاط اخلاقی جامعه را در بر گرفته است، دیگر جای تعلل نیست.

وی در ادامه ضمن بیان اینکه شرابخواری مردم در دوران یزید رسمی بود، تصریح کرد: حتی در مکه و مدینه بساط لهو و لعب رایج شده بود، مقام معظم رهبری در بیان عبرت های عاشورا اشاره کردند که اگر جامعه از ارزش ها خالی شود و فقط پوسته ای تهی بماند آنگاه یک امتحان بزرگ مانند قیام ابا عبدالله(ع) پیش می آید و جامعه در آن امتحان بازنده می شود.

نیاز امروز جهان اسلام زنده شدن شور و شعور حسینی است

امام جمعه موقت ورامین عنوان کرد: اگر امروز نامی از اسلام ناب و بهره ای از دریای معرفت اسلامی وجود دارد به برکت آن شهدای مظلومی است که با بصیرت و آگاهی در آن روز عاشورا جنگیدند و اسلام را با خون خود بیمه کردند، محرم و عاشورا را بهتر بشناسیم.

وی سپس گفت: امروز هم همین است، کشورهای اسلامی گرفتار حکام شکم پرست خود فروخته شده اند، امروز هم نیاز جهان اسلام زنده شدن شور و شعور حسینی است که اگر این شور و شعور احیا شود بساط کفر و نفاق و ارتجاع برچیده خواهد شد.

کادر سازی برای نظام اسلامی از اهداف اصلی شجره طیبه صالحین است

حجت‌الاسلام محمودی در خطبه دوم با اشاره به سالروز صدور فرمان تاریخی حضرت امام(ره) در تشکیل بسیج گفت: رهبری عزیز از بسیج به عنوان معجزه انقلاب اسلامی یاد کردند، بسیج ضامن تداوم انقلاب اسلامی و پاسداری از دستاوردهای انقلاب در تمام زمینه ها بوده و هست؛ بسیجیان به عنوان سربازان ولایت در تمام عرصه ها حضور فعال داشته و دارند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران افزود: یکی از وظایف مهم بسیج پرورش استعدادهای انقلاب در راستای اهداف عالی حمهوری اسلامی و آرمان های امام راحل و شهدای عزیز است، لذا طرح شجره طیبه صالحین در بسیج اجرایی گردیده و دو روز پیش رهبری در دیدار با مسئولین این طرح عظیم بر ارتقای سطح کیفی آن تاکید نمودند.

امام جمعه موقت ورامین بیان داشت: آثار این طرح عظیم را در آینده مشاهده خواهیم کرد، قطعا علمای بزرگوار و ائمه جماعات نیز در اجرای این طرح که از جمله اهداف اصلی آن انس بیشتر بسیجیان با سنگر مساجد است کمک می نمایند، امروز بیش از هر زمان نیاز به تفکر بسیجی داریم، در اکثر کشورهای جهان همین تفکر بسیجی فرهنگ مقاومت را ایجاد نموده و امریکا و صهیونیست را به زانو در آورده است.

وی گفت: مدیران ما باید با تفکر بسیجی انتخاب شوند، بحمدالله از اهداف اصلی شجره طیبه صالحین کادر سازی برای نظام اسلامی است.

ملت غزه با فرهنگ عاشورا و روحیه بسیجی اسرائیل را به زانو درآوردند

وی سپس به جنگ هشت روزه در غزه اشاره و تصریح کرد: حکایت درد آوری در غزه گذشت، به تعبیر مقام معظم رهبری صهیونیست ها سبوعیت و درنده خویی عجیبی را به نمایش گذاردند، نمونه ای از توحش مدرن بود، بیش از 140 نفر در هشت روز به شهادت رسیدند و به کارگیری بمب های فسفری گوشه ای از این حکایت بود.

امام جمعه موقت ورامین افزود: مردم مقاوم غزه با شلیک بیش از 1000 موشک سرانجام پیروز این میدان شدند، شکست این دفعه اسرائیل با دفعات قبل متفاوت بود، بسیار فضاحت بار و ذلت آمیز بود، ملتی که تجهیزات و تعداد و موقعیت جغرافیایی محدودی دارند با الهام از فرهنگ عاشورا و الگو قرار دادن روحیه بسیجی اسرائیل را به زانو در آوردند.

وی گفت: آمریکا، اروپا و سران مرتجع کشورهای اسلامی در این آزمون مردود شدند، آنهایی که در برابر سوریه که یک کشور مسلمان است نهایت رذالت را نشان دادند در برابر اسرائیل لال شدند، ننگ بر آل سعود، ننگ بر حاکمان قطر، کجاست غیرت عربی و اسلامی؟ خدا را برای این پیروزی عظیم و افتخار آمیز شکر می کنیم، غزه ضرب شستی به اسرائیل نشان داد و تمام دنیا دانستند قدرت این رژیم، پوشالی است و اینها مقدمات اضمحلال و نابودی این رژیم جعلی است.

توصیه هایی به عزاداران و هیئات حسینی(ع)

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران در آستانه روزهای تاسوعا و عاشورا با توصیه هایی به عزاداران و هیئات حسینی(ع) بیان داشت: عاشورا بزرگترین مانور شیعه است، روز حضور و رژه تمامی سربازان امام زمان(عج) در برابر آقاست، همه ما امانت دار عاشورا هستیم و باید انسجام عزاداری ها را حفظ کنیم.

وی تصریح کرد: توصیه اول این است که در روز عاشورا همه دستجات عزاداری به خیابان ها بیایند، در مساجد و تکیه ها نمانند، امام (ره) می فرمایند " تکلیف مردم است دسته های شکوهمند بیرون بیاورند، دسته های سینه زن شکوهمند".

وی سپس با بیان توصیه دوم اظهار داشت: به دلیل آنکه شب های عاشورا عزاداری هیئات طولانی می شود، صبح عاشورا جوانها دیر از خواب بیدار می شوند، واجب نیست که ساعت 11 عزاداری ها شروع و ساعت یک نیمه شب تمام شود، زودتر شروع کنید، هرکس در روز عاشورا کوتاهی کند می خواهد مداح باشد، مسئول هیئت باشد و .... در پیشگاه حسین بن علی(ع) مدیون می شود.

حجت الاسلام محمودی در ادامه گفت: صبح عاشورا به خیابان ها بیایید تا دشمنانی که می خواهند ولایت را از ما بگیرند کور شوند، تا آنهایی که می خواهند اعتقادات ما را بگیرند بفهمند محکوم به شکست هستند.

وی عنوان کرد: توصیه سوم اینکه "یدالله مع الجماعه" ، عزاداری به شکوهش است، پراکنده نباشید، امسال در نشستی با حضور هیئات عزاداری ورامین دوستان خود نظر دادند که همه هیئات از ساعت 9 صبح به سوی میدان امام حسین(ع) حرکت کنند و در این میدان شکوه عزاداری خود را به نمایش بگذارند.

این مسئول، توصیه چهارم را این گونه بیان داشت: اقامه نماز ظهر عاشورا بسیار اهمیت دارد، در هرجا هستیم ظهر عاشورا به حسین بن علی(ع) اقتدا کنیم که وضوی نماز ظهر عاشورایش را با خون گلوی علی اصغرش گرفت.