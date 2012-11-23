مردم ایران به پشتوانگی امام حسین (ع) هیچگاه شکست نمی خورند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامرضا گودرزی در سخنرانی پیش از نماز جمعه این هفته استان کرمانشاه با تسلیت ایام سوگواری حضرت امام حسین (ع) و گرامیداشت هفته بسیج به قیام عاشورا اشاره کرد و گفت: امام حسین (ع) عصاره و وارث همه انبیاست و قیام او قیام نور علیه ظلمت است.

وی افزود: امام حسین (ع) قیام کرد تا مردم را از جهل و نادانی نجات داده و به نور و روشنایی و علم و دانش برساند.

وی ادامه داد: پیامبر اکرم(ص) با هدف نجات بشریت ظهور کرد تا مردم را از جهل و نادانی برهاند و امام حسین(ع) نیز ادامه دهنده راه پیامبر (ص) بود.

وی با اشاره به متقارن بودن ایام محرم با هفته بسیج گفت: در واقع یاران پیامبر اکرم (ص) و هم چنین یاران امام (ره) که هم اکنون هم رهبر معظم انقلاب را یاری می دهند بسیجی هستند و بسیجیان نیز همواره در مسیر امام حسین حرکت می کنند.

حجت الاسلام گودرزی افزود: نظام اسلامی ما جنگ های متمادی و متفاوتی اعم از جنگ نظامی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی را پشت سر گذاشته است اما مردم ما که همواره بسیجی بوده اند نهراسیده و نمی هراسند و امروز هم که به این مردم از لحاظ معیشتی از سوی دشمن فشار آمده مانند یک بسیجی رفتار کرده اند و بسیجی نه سست شده نه ضعف نشان داده و نه زمین گیر می شود.

نماینده ولی فقیه در سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه ادامه داد: اگر ما بخواهیم یک جامعه مناسب و نورانی داشته باشیم باید از همه جهات نورانی باشد.

وی افزود: بسیج لشکر مخلص خداست و هیچ قدرتی توان مقابله با قدرت را که وابسته به خدا باشد ندارد.

وی تصریح کرد: جامعه نورانی جامعه ای است که دارای رهبری شایسته بوده، مردمش در مقابل مصائب و مشکلات پایداری کرده و صبور باشند، یعنی صبر مستمر داشته و در کنار صبر بر نعمت های الهی نیز که هم اکنون دارند شاکر و سپاسگزار باشند.

وی ادامه داد: مردم باید به جای "صابر" بودن " صبار" و به جای " شاکر" بودن " شکور" باشند و کسی دارای جامعه نورانی می شود، که صبر و شکر فراوان داشته باشد.

حجت الاسلام گودرزی جامعه نورانی را جامعه ای که از همه لحاظ در حال پیشرفت باشد دانست و گفت: هیچ دشمنی توان مقابله با چنین جامعه ای را ندارد.

وی افزود: خداوند در قرآن کریم فرموده است: کسانی که می خواهند پیروز باشند باید خداوند را یاری کنند تا خدواند نیز یار و مددکار آنان باشد.

وی ادامه داد: همانگونه که توان ما محدود است توان دشمن ما نیز محدود است اما دشمن ما امکانات بیشتری در اختیار دارد ولی مردم ما با سلاح ایمان و پشتیبانی خداوند متعال به میدان آمده و بدون تردید پیروزند، چرا که خداوند می فرماید: " شما همین توان خود را پای کار بیاورید، من توانم را به یاری شما می فرستم تا پیروز شوید"

نماینده ولی فقیه در سپاه نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه گفت: پیروزی نهایی مربوط به امت اسلامی و بسیجیان است چرا که همواره خداوند یار و مددکار آنها بوده و توانش را به کمک آنان می فرستد.

