به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام منصور فرجی ظهر جمعه در مراسم دومین سالگرد شهادت شهید شهریاری در مسجد دستغیب زنجان با اشاره به سنگ‌اندازی‌های دشمن برای عدم پیشرفت ایران اسلامی در همه حوزه‌ها، گفت: دشمن همواره تلاش کرده است تا از قرار گرفتن علم امروز در محدوده معرفت جلوگیری کند.

وی با یادآوری فضایل اخلاقی این شهید راه علم، افزود: با توجه به خصوصیات شهید شهریاری که از مهم‌ترین این خصایص می‌توان به هم‌سود کردن علم و عمل اشاره کرد، دشمن هیچ‌گاه نتوانست به اهداف پلید خود در این حوزه دست یابد.

حجت الاسلام فرجی با تأکید بر اینکه این شهید بزرگوار همواره در راه کسب علم و دانش به اهل‌بیت (ع) تمسک جست و از ائمه معصومین یاری خواست، تصریح کرد: این پایبندی به اهل‌بیت (ع) بیان‌گر آن است که شهید شهریاری برای خدا درس خواند و همه تلاش‌هایش برای رسیدن به خدا بود که سرانجام به این سرمنزل نیز دست یافت.

وی با بیان اینکه این شهید راه علم با تهذیب نفسی که داشت توانست علم را به خدمت خود درآورده و مقام علمی بالای خود را به سلطه خویش درآورد ادامه داد: همین خصایص اخلاقی باعث شد تا دشمنی دشمنان با وی نه فقط در حوزه علم، بلکه به خاطر الگو شدن‌اش در این عرصه بیش از پیش نمود پیدا کند.