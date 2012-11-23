تحولات عظیمی در مرزهای استان ایلام به وجود آمده است

حجت الاسلام صحبت الله رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تاکنون در 11 اداره فعالیت داشته ام و این دومین تودیعی است که برای من گرفته شده است.

وی ضمن تقدیر از تمام مدیران وفرمانداران ووزارتخانه ها واستانداران سابق گفت: به هیچ جایی نرفته ام که بمانم و در نظام اسلامی برای ما تودیع معنا ندارد و آرامش برای کسانی که دل در گرو نظام دارند وجود ندارد.

وی به اطاعت از منویات و فرمایشات مقام معظم رهبری اشاره کرد و اظهار داشت :عمود خیمه نظام رهبری است و یک وجب هم از دستورات مقام عظمای ولایت کوتاه نیامده ام ونمی آیم.

رحمانی به آغاز جنگ وپیروزی انقلاب زودتر از کشور در ایلام اشاره کرد و با بیان درد ودل های بی شمار خود اظهار داشت: روحانی هستم وتکلیف مدار، سرباز ولایت هستم بدون استدلال، بدون تیم به استانداری آمدم و بدون تیم هم می روم، قبیله گرایی نکردم، یک فامیل خودم را هم استخدام نکردم، اقتدار حاکمیت را حفظ کردم، دنبال ارتقا نبوده ونیستم وحتی زمانی که سرپرست استانداری بوده ام به دنبال پست استانداری نبوده ام.

معاون اسبق سیاسی امنیتی استاندار ایلام دربخش دیگری از سخنان خود گزارشی از عملکردخود درحوزه امنیتی ارائه داد و افزود: طولانی ترین مرز خاکی درکشور با 420کیلومتر مرز مشترک در ایلام است که درطول این مرز با احداث پاسگاه های مختلف وتجهیز انان به آب وبرق، تقویت روحیه معنوی وتبدیل نمودن کشته های میدان مین به شهید وایجاد جاده های بین پاسگاهی وبهسازی وآسفالت جاده ها، تجهیز و حفر دوحلقه چاه در دهلران، مرزی آرام را برای استان فراهم کریم.

وی به گستردگی میادین مین به طول 302هزار کیلومتردر استان اشاره کرد و به خدمات این معاونت در پاکسازی این میادین مین به صورت کامل درمهران وباقی ماندن فقط 600 کیلومتر میدان مین دردهلران پرداخت.

رحمانی به ساماندهی بیش از دو هزار معاود درایلام هم اشاره کرد و افزود: همه آنان شناسنامه دار شده اند وتنها 800 نفر باقی مانده اند.

وی در پایان از تقسیمات کشوری درمورد ملکشاهی، سیروان و به زودی در بدره هم خبر داد.