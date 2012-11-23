به گزارش خبرنگار مهر، سید یوسف طباطبایی نژاد، امروز ظهر در خطبه‌های نماز جمعه اصفهان اظهار داشت: کشتار بی‌رحمانه مردم غزه توسط صهیونیست‌های بسیاری از واقعیت‌ها را آشکار کرد .

وی اشاره‌ای به آیات قرانی کرد و بیان داشت: برابر نص صریح قرآن، یهودیان و نصارا دشمنان همیشگی مسلمانان هستند و کوتاه فکرانی که می‌گویند زمانی یهودیان دست از اقدامات کینه‌توزی برمی‌دارند حماقت را پیشه خود کرده‌اند .

امام جمعه اصفهان با بیان اینکه یکی از خصوصیات بارز یهودیان، ترسو بودن آنهاست، تاکید کرد: در زمان حمله مقاومت، تمام صهیونیست‌ها از ترس جانشان راهی پناهگاه‌ها شدند حال اینکه مردم غزه با شجاعت در برابر سختی‌ها مقاومت کردند .

قدم گذاشتن در راه خدا جاودانگی آن را به همراه دارد

امام جمعه اصفهان در مورد حادثه بزرگ عاشورا بیان داشت: یکی از اسرار الهی در این است که وقتی یک شخص در راه خدا قدم برمی‌دارد، خداوند اثر آن راه را ابدی می‌کند و این موضوع رمز جاودانه شدن قیام سالار شهیدان است .

وی تاکید کرد: بسیاری از حوادث بزرگ تاریخی در مرور زمان دچار کم رنگی می‌شوند اما خلوص امام حسین (ع) و یارانشان عظمت عاشورا را همچنان حفظ کرده است و به طور حتم این بزرگی هیچ گاه از بین نمی‌رود .

طباطبایی نژاد با اشاره به هفته بسیج تصریح کرد: علاوه بر تعریف از بسیج و بسیجی بودن باید فرزاندنمان را نیز تشویق به این امر کرده و آنها را راهی پادگان‌های بسیج کنیم و به طور حتم نسل جوان ما با ورود به بسیج از بسیاری گمراهی‌ها در امان خواهند بود .