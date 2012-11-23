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۳ آذر ۱۳۹۱، ۱۵:۳۶

آیت‌الله طباطبایی‌نژاد:

ایران و ایرانی به حمایت از مردم غزه افتخار می‌کند

ایران و ایرانی به حمایت از مردم غزه افتخار می‌کند

اصفهان – خبرگزاری مهر: امام جمعه اصفهان گفت: بر خلاف اظهار نظرهای بیهوده‌ای که برخی افراد می‌کنند حمایت از مردم بی‌دفاع غزه برای کشور ما یک افتخار بزرگ و فراموش نشدنی است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید یوسف طباطبایی نژاد، امروز ظهر در خطبه‌های نماز جمعه اصفهان اظهار داشت: کشتار بی‌رحمانه مردم غزه توسط صهیونیست‌های بسیاری از واقعیت‌ها را آشکار کرد.

وی اشاره‌ای به آیات قرانی کرد و بیان داشت: برابر نص صریح قرآن، یهودیان و نصارا دشمنان همیشگی مسلمانان هستند و کوتاه فکرانی که می‌گویند زمانی یهودیان دست از اقدامات کینه‌توزی برمی‌دارند حماقت را پیشه خود کرده‌اند.

امام جمعه اصفهان با بیان اینکه یکی از خصوصیات بارز یهودیان، ترسو بودن آنهاست، تاکید کرد: در زمان حمله مقاومت، تمام صهیونیست‌ها از ترس جانشان راهی پناهگاه‌ها شدند حال اینکه مردم غزه با شجاعت در برابر سختی‌ها مقاومت کردند.

قدم گذاشتن در راه خدا جاودانگی آن را به همراه دارد

امام جمعه اصفهان در مورد حادثه بزرگ عاشورا بیان داشت: یکی از اسرار الهی در این است که وقتی یک شخص در راه خدا قدم برمی‌دارد، خداوند اثر آن راه را ابدی می‌کند و این موضوع رمز جاودانه شدن قیام سالار شهیدان است.

وی تاکید کرد: بسیاری از حوادث بزرگ تاریخی در مرور زمان دچار کم رنگی می‌شوند اما خلوص امام حسین (ع) و یارانشان عظمت عاشورا را همچنان حفظ کرده است و به طور حتم این بزرگی هیچ گاه از بین نمی‌رود.

طباطبایی نژاد با اشاره به هفته بسیج تصریح کرد: علاوه بر تعریف از بسیج و بسیجی بودن باید فرزاندنمان را نیز تشویق به این امر کرده و آنها را راهی پادگان‌های بسیج کنیم و به طور حتم نسل جوان ما با ورود به بسیج از بسیاری گمراهی‌ها در امان خواهند بود.

وی با بیان اینکه بسیج مصداق کامل آموزش و پرورش است که در این مقوله مربیان و والدین باید با یکدیگر قدم بردارند، ادامه داد: با گسترش حلقه صالحین که با ابتکار رهبر معظم انقلاب شکل گرفته است باید شرایط را به گونه‌ای مهیا کنیم که جوانان امروز قوی‌تر از جوانان ابتدای انقلاب باشند.

کد مطلب 1750765

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