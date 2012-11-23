  1. ورزش
۳ آذر ۱۳۹۱، ۱۸:۰۱

رافائل بنیتز:

زمان حضورم در لیورپول به هواداران چلسی بی احترامی نکردم

زمان حضورم در لیورپول به هواداران چلسی بی احترامی نکردم

سرمربی جدید تیم فوتبال چلسی که بعد از اخراج ناگهانی روبرتو دی ماتئو هدایت آبی‌های لندنی را بر عهده گرفت معتقد است در زمان هدایت لیورپول هرگز به هواداران چلسی بی احترامی نکرده و فقط از تیم خود حمایت کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بنیتز که یکشنبه در دیدار حساس مقابل منچسترسیتی در استمفوردبریج روی نیمکت چلسی می نشیند در کنفرانس خبری خود گفت: بسیاری از من می پرسند چرا در طی دو سال گذشته پیشنهادهای مربیگری را رد کردم و هدایت هیچ تیمی را نپذیرفتم.

باید بگویم من منتظر یک پیشنهاد خوب بودم که بتوانم با تیمم برای موفقیت تلاش کنم. اکنون چلسی این فرصت را به من داده و خوشحالم که سرمربی تیم بزرگی مثل چلسی شده ام. پیشنهادهای بسیار خوبی از کشورهای دیگر با دستمزدهای بسیار بالا داشتم اما می خواستم در انگلیس بمانم تا یک باشگاه بزرگ مربیگری تیمش را به من پیشنهاد دهد.

سرمربی اسبق لیورپول و اینتر گفت: من در زمان حضورم در لیورپول حرف هایی در مورد چلسی زده ام اما هرگز به هواداران این تیم بی احترامی نکرده ام. باید کمی صادق باشیم، ما در نیمه نهایی لیگ قهرمانان مقابل چلسی قرار گرفته بودیم، اگر من یک هوادار باشم انتظار دارم سرمربی تیمم برای پیروزی تمام تلاش خود را انجام دهد، من هم برای لیورپول در آن زمان همین کار را کردم و این بی احترامی به هواداران چلسی نیست. من فقط از تیمم حمایت کردم.

بنتیز بعد از قبول هدایت چلسی بودوین زندن را به عنوان دستیار خوب معرفی کرد. زندن سه سال سابقه حضور در چلسی را دارد و در لیورپول نیز زیر نظر بنیتز بازی کرده است.

کد مطلب 1750767

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