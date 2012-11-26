به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره امسال از چهار مسابقه مختلف همراه با جوایز ویژه برای مخاطبان و کاربران تلفن همراه تشکیل شده که شامل مسابقه شهروند دیجیتال، مسابقه ایده‌های شهروندی، مسابقه وب همراه و مسابقه تولید نرم‌افزار خواهد بود.

فضای مسابقه شهروند دیجیتال کلی و مخاطب آن عام است که در آن سوالاتی از شهروندان پرسیده می شود تا میزان دانش آنها در سه حوزه وب، تلفن همراه و کامپیوتر مورد سنجش قرار گیرد و در نهایت بیشترین امتیاز منجر به انتخاب برترین فرد دنیای دیجیتال خواهد شد.

میزان آگاهی و تسلط شهروندان در استفاده از کامپیوتر معیاری برای تعیین PCMan سال یا برترین فرد دنیای کامپیوتر است؛ همچنین اینکه هر یک از شهروندان به چه میزان نیازهای روزمره خود را از طریق وب تامین می کنند معیار اصلی برای انتخاب WebMan سال یا نفر برتر دنیای وب است و در نهایت اینکه میزان آگاهی از کارکردهای تلفن همراه و خدماتی که می توان به واسطه آن دریافت کرد و میزان رفع نیازهای روزمره برای تعیین MobileMan سال یا نفر برتر دنیای موبایل مورد ارزیابی قرار می گیرد. براین اساس بهترین کاربران حوزه فناوریهای دیجیتال سال با احتساب امتیاز کسب شده در هر سه بخش کامپیوتر، وب و موبایل به عنوان برترین های دنیای دیجیتال (Digital Citizen) انتخاب خواهند شد.



در مسابقه وب همراه نیز هدف شناسایی و معرفی وب‌سایت‌هایی است که بهترین نسخه موبایل را از دید کاربران ارائه کرده‌اند. میزان مطابقت نسخه موبایل هر سایت با محیط گوشی‌های تلفن همراه در کنار کارایی و زیبایی آن از جمله معیارهای انتخاب برترین سایت خواهد بود. ثبت نام برای شرکت در این مسابقه از طریق سایت کنگره موبایل ایران امکان پذیر است.



مسابقه نرم‌افزارهای تلفن همراه نیز رقابتی بین برترین نرم‌افزارهای ارائه شده در حوزه فناوری‌های همراه در دو بخش بازی سرگرمی و کاربردی خواهد بود.

حل مشکل خاص از کاربران، سهولت استفاده، پشتیبانی کامل از زبان فارسی و توجه به منافع ملی از جمله معیارهای داوری بین آثار ارائه شده است که در این مسابقه نیز تمامی افراد حقیقی و حقوقی می‌توانند با ثبت آثار خود در سایت کنگره در این مسابقه شرکت کنند.



به گزارش مهر، کنگره موبایل ایران در 29 بهمن تا 2 اسفند ماه سال 1391 و در قالب برپایی همایش های علمی و تخصصی در حوزه فناوری‌های همراه برگزار می شود که همزمان با برپایی آن، جشنواره نوآوریهای تلفن همراه و نمایشگاه تخصصی موبایل و فناوری های همراه در نمایشگاه بین المللی تهران نیز برگزار خواهد شد.

نشانی اینترنتی www.iranmobilecongress.com برای شرکت در مسابقات و یا کسب اطلاعات بیشتر در دسترس قرار دارد.