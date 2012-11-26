ساخت دوربینهای امنیتی با توانایی دید در شب/ حفاظت از اماکن دور

عباس جم- مجری طرح دوربینهای طراحی شده را از نوع دوربینهای امنیتی دانست و افزود: این دوربینها که با نام "اسکات" عرضه شده شامل مجموعهای از دوربینهای متحرک، دارای سیستم مرکزی هوشمند (Intelligent DVR ) با قابلیت نرمافزاری خاص، پروتکلهای ارتباطی دو سویه و ابزارهای سختافزاری کنترلی است.
وی با بیان اینکه در اجزای متحرک این دوربین از فناوری نانو بهرهگیری شده است، اظهار داشت: دوربین طراحی شده مقاوم در برابر سرما و گرما است و قادر به اجرای 5 فرمان پشت سر هم در کمتر از یک ثانیه با استفاده از خط فرمان در سیستم مرکزی است.
نمونه دوربین های امنیتی طراحی شده با استفاده از هوش مصنوعی
جم با تاکید بر متحرک بودن دوربین اسکات، خاطرنشان کرد: این قابلیت موجب شده است تا این دوربین را بتوان در 360 درجه افق و 90 درجه عمود و در عمق چند کیلومتری قرار داد و مناطق هدف را تحت پوشش امنیتی خود قرار دهد. ضمن آنکه سیستم مرکزی آن قادر به پردازش تصویر و تشخیص حرکت افراد و اشیا است.
مجری طرح، با اشاره به قابلیتهای دوربین، افزود: منطقه تحت پوشش امنیتی این دوربینها نسبت به سیستمهای موجود 5 تا 20 برابر افزایش یافته است. نظارت و دیده بانی دوربین کاملا نامحسوس است و شناسایی نفوذگران بدون جلب توجه خرابکاران انجام میشود.
دوربین های امنیتی قادر به شناسایی نفوذ گران بدون جلب توجه است
وی تامین نور موردنیاز برای شناسایی نفوذ در شب با بهرهگیری از فناوری های مادون قرمز، لیزر و حرارتی، انعطاف پذیر و هوشمند بودن سیستم و قابلیت سازگاری با محیط به دلیل استفاده از فناوری هوش مصنوعی را از دیگر قابلیت های اسکات نام برد.
وی با بیان اینکه این دوربین قادر به تشخیص و علامتگذاری نفوذگران با مربع قرمز و رهگیری، تعقیب هدف و شناسایی دقیق چهره نفوذگران است، خاطرنشان کرد: این سیستم به گونه ای طراحی شده است که امکان مشاهده تصاویر در شبکههای اینترانت و اینترنت به صورت امن و لحظهای با قابلیت مدیریت پیشرفته را برای کاربر فراهم می کند.
جم با تاکید بر اینکه حرکات دوربین بر اساس هدف (Object) خواهد بود، ادامه داد: این سیستم امنیتی همچنین می تواند هشدارهایی که برای اپراتور اهمیت چندانی ندارند مانند حرکات مربوط به سایه و نور و تغییرات آن در محیط، و حرکتهایی مانند اجسام متصل به سیم خاردارها، گرد و غبار و خاشاک، فضای مه آلود و باران را حذف کند.
مجری طرح یادآور شد: علاوه بر این امکان مشاهده و مدیریت کلیه رخدادها و هشدارهای صورت گرفته به همراه نمایش موقعیت دقیق گرافیکی رخداد مورد نظر بر روی نقشه (Map Viewer) با قابلیت نمایش 8 تصویر همزمان در این دوربینها برای کاربران پیش بینی شده است.
جم حفاظت از مرزهای آبی و خاکی و مناطق صعب العبور به صورت الکترونیکی را از جمله کاربردهای این سیستم ذکر کرد و گفت: با استفاده از قابلیت های این دوربین می توان ماموریت های مرتبط با حفاظت از اماکن دور از دسترس و نظارت مستمر بر بحرانهای شهری، تاسیسات و اماکن مهم را با دقت بالا انجام داد.
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