تبیین لزوم ایستادگی مقابل رژیم صهیونیستی در نمازجمعه های شرق و جنوب استان تهران

به گزارش خبرنگاران مهر، حجت الاسلام عبدالعلی استیری نماینده ولی فقیه در شهرستان و امام جمعه فیروزکوه، حجت الاسلام عبدالعلی ابراهیمی امام جمعه موقت شهرری، حجت ‏الاسلام‏ محمد علاءالدینی نماینده ولی فقیه در شهرستان و امام جمعه دماوند، حجت الاسلام سیدحسین حسینی امام جمعه بخش جوادآباد ورامین و حجت الاسلام سیداحمد میرشریفی امام جمعه آبسرد دماوند در خطبه های نماز جمعه به مسائل مهم دیگری چون لزوم امر به معروف و نهی از منکر، نماز اول وقت در ظهر عاشورا و دیگر ایام، مبارزه با بدعتهای غریب و ضد دینی و... نیز پرداختند.

رژیم صهیونیستی دیگر نمی تواند در برابر کشورهای مظلوم قد علم کند

نماینده ولی فقیه در شهرستان و امام جمعه فیروزکوه اظهار داشت: دیگر آن زمان گذشت که رژیم صهیونیستی بتواند در برابر کشورهای مظلوم قد علم کند و دیدیم و دیدید که کنترل جنگ نیز به دست جبهه مقاومت افتاد.

حجت الاسلام عبدالعلی استیری افزود: تمام هیمنه پوشالی رژیم اشغالگر قدس فقط در برابر چند موشک فجر 5 فرو ریخت و آنان که همواره بر طبل جنگ می کوبند، نمی توانند در برابر سیل خروشان ملت عاشورایی ایران تاب بیاورند.

وی بیان داشت: جنگ هشت روزه آزمون بزرگی برای کشورهای اسلامی بود که مدام دم از اسلام و حقوق بشر می زنند، اما عده ای از آنان نه فقط محکوم نکردند و بیانیه ندادند، بلکه حتی یک اخم نیز نشان ندادند؛ امروز کشورهای منطقه باید خود را از این وضعیت نجات دهند و تکلیف خود را در قبال ظلم چندین ساله به فلسطینیان مشخص کنند و مواضع خود را به طور روشن و شفاف عرضه بدارند.

امام جمعه فیروزکوه ادامه داد: این سناریوی آمریکایی اسرائیلی عربی به منظور ایجاد تغییراتی در منطقه به اجرا گذاشته شد اما به حول و قوه الهی تغییراتی که جزو اهداف اولیه این کشورها بود، محقق نشد.

وی تصریح کرد: دشمنان می خواستند تهاجم خود را در چند مرحله از جمله ترور فرماندهان مقاومت، ورود به مسائل سوریه و تضعیف موقعیت و جایگاه جمهوری اسلامی ایران به اجرا درآورند که بحمدالله در همه این موارد شکست خوردند.

حجت الاسلام استیری افزود: دیدیم که اسرائیلی ها در نهایت کشکول گدایی دست گرفتند تا بتوانند آتش بس ایجاد کنند و این آتش بس نقطه قوتی برای مقاومت و مردم فلسطین بود؛ به طور قطع و یقین آنان نمی توانند در برابر سیل عظیم ملت اسلامی، عزت ایران و ایرانی و درسی که این امت از عاشورا گرفته اند، تاب بیاورند و تحمل کنند.

الگوی سبک زندگی مسلمانان باید امام حسین(ع) و یاران باوفایش باشند

امام جمعه موقت شهرری عنوان کرد: مسلمانان باید در سبک زندگی خود حضرت امام حسین(ع) و یاران باوفایش را الگوی خود قرار دهند، کاری که مقاومت در غزه انجام داد و اکنون مزه شیرین پیروزی را چشیده است.

حجت الاسلام عبدالعلی ابراهیمی افزود: جبهه مقاومت در جنگ هشت روزه با حمله به جنگنده ها و ناوچه های دشمن در هر روز درس جدیدی را به رژیم صهیونیستی داد اما مهمترین و مهلک ترین ضربه اصابت موشکهای فجر 5 به نزدیکی تأسیسات هسته ای رژیم صهیونیستی بود.

وی اظهار داشت: مهمترین هدف رژیم صهیونیستی از حمله به غزه تغییر موازنه قوا در جبهه مقاومت بود تا شرایط را برای برتری آمریکا در مذاکره ایران و گروه 5+1 فراهم کند که باشکست مواجه شد.

حجت الاسلام ابراهیمی در بخش دیگری از خطبه ها بیان داشت: یکی از پیام های نهضت عاشورا نماز اول وقت است و به همین دلیل، از هیئات عزاداری درخواست می شود که فرهنگ نماز جماعت و نماز اول وقت را در هرشرایطی که هستند در ظهر عاشورا به تاسی از مولا و مقتدای خود حسین بن علی (ع) برپا کنند.

امام جمعه موقت شهرری ادامه داد: باید بر فرمایشات مقام معظم رهبری در سفر به خراسان شمالی یادآوری و تأکید شود؛ ایشان 20 آسیب در سبک زندگی مردم به واسطه تهاجم فرهنگ غربی را برشمردند و بر مردم و مسئولین فرهنگی است که به توصیه های حکیمانه ایشان در احیای سبک زندگی اسلامی گوش فرا دهند و به آن عمل کنند.

تضعیف موقعیت امروز ایران و بیداری اسلامی هدف اصلی حمله اسرائیل به غزه است

نماینده ولی فقیه در شهرستان و امام جمعه دماوند نیز اظهار داشت: تضعیف موقعیت امروز ایران و بیداری اسلامی هدف اصلی حمله اسرائیل به غزه است.

حجت ‏الاسلام‏ محمد علاءالدینی اضافه کرد: رفع معضلات عدیده داخلی سرزمین‏های اشغالی را می ‏توان به عنوان علت دیگر اقدام جنایتکارانه صهیونیست‏ها قلمداد کرد؛ سران رژیم اشغالگر قدس با خیال پیروزی حتمی در نبرد با مردم غزه به این عمل دست زدند اما شکستی دیگر در کارنامه ننگین آنها ثبت و ضبط شد.

وی گفت: تحلیل سیاستمداران صهیونیستی قبل از حمله به غزه، شکست حماس و تضعیف مقاومت اسلامی جاری در منطقه بود و در این مسیر حمایت آمریکا، غرب و اعراب مرتجع را نیز با سیاست ددمنشانه خود همراه می ‏دیدند اما با وجود شهادت 163 تن از مردم غزه، به خاک و خون کشیده شدن زنان و کودکان، بر جای ماندن یکهزار و 300 مجروح، تخریب 25 مسجد و آسیب‏ دیدگی بخش‏ هایی از نوار غزه، حماس موفق به شلیک یکهزار و 500 راکت به مواضع صهیونیستها شد.

امام جمعه دماوند افزود: عبور یک سوم موشک‏های حماس از گنبد به اصطلاح آهنین ارتش اسرائیل که با تبلیغات گسترده و صرف هزینه ‏های هنگفت ایجاد شده بود، امنیت نیم قرنی "تل آویو" را از بین برد که اذعان به موفقیت حماس در حماسه هشت روزه غزه در چارچوب مقالات نشریات سرزمین‏های اشغالی، مهر تأییدی بر این فتوحات است.

وی تأکید کرد: مقاومت در غزه، رژیم اشغالگر قدس را به چنان روزی انداخت که عاجزانه از همه کشورهای جهان آتش ‏بس را گدایی کند و این در حالی است که جرثومه ناپاک استکبار و این غده سرطانی، روزگاری با قدرت وارد مناطق حاشیه ‏ای می ‏شد و بدون کوچکترین مقاومتی به جنایات انسانی دست می ‏زد.

حجت ‏الاسلام‏ علاءالدینی ادامه داد: در سالیان اخیر دلارهای نفتی سران مرتجع برخی کشورهای عربی و همچنین حمایت‏های مستمر غرب به سرکردگی آمریکای جنایتکار، ایجاد فضای ایران‏ هراسی را در منطقه دنبال می ‏کرد و آنها قصد داشتند تا ایران را به عنوان دشمن واقعی اعراب معرفی کرده و اسرائیل را دوستشان جلوه دهند اما دوست و دشمن در حماسه هشت روزه غزه به لطف خدا چنان واضح و عیان شد که بتوانیم نقشه دشمنان را باید نقش بر آب بدانیم.

مسئولان زیر چتر ولایت گرد هم بیایند

امام جمعه بخش جوادآباد ورامین اظهار داشت: مردم از مسئولان می خواهند که همه آنها برای اینکه از انحراف نجات پیدا کنند و با دشمن همصدا نشوند و دشمن را خوشحال نکنند، همگی زیر چتر ولایت که مملو از رحمت و عطوفت و بصیرت است گردهم بیایند.

حجت الاسلام سیدحسین حسینی ادامه داد: سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با بسیجیان دارای نکات مهمی بود که یکی از آنها، توصیه ای به بسیجیان بود که عیار خلوص را که در هشت سال دفاع مقدس وجود داشت را امروز در میدانهای مختلف حفظ کنند چون میدانهای امروز پیچیدگی های خاصی دارد که حتما نیاز به مراقبت در اخلاص آن هم در عیار بالا را می طلبد و همین طور آفت غرور و آفت تظاهر و ریا کاری نیز باید مهار شود.

وی افزود: توصیه بعدی مقام معظم رهبری نسبت به مسئولان کشور بود که تعقیب پرسش و پاسخ را رها کنند چون که هر دو امتحان خود را تا این مرحله پس دادند؛ هم قوه مقننه که احساس مسئولیت می کنند و هم قوه مجریه که با شجاعت قابل تحسین آماده پاسخگوئی هستند، چراکه الان کشور احتیاج به آرامش دارد و مردم نیز آرامش را دوست دارند.

امام جمعه بخش جوادآباد ورامین سپس به نشست تهران برای تسهیل و همسو کردن معارضان و دولتمردان سوریه برای حل بحران این کشور اشاره کرد و بیان داشت: دولتهای غربی در حدود 20 ماه است که در سوریه بحران آفرینی کرده اند و از حمایتهای سیاسی و مالی و نظامی از گروههای مسلح تروریستی را هم قطع نکردند تا بحران سوریه را ناشی از وضعیت سیاسی و داخلی جلوه دهند اما واقعیت این است که دولتهای غربی به دنبال خارج کردن سوریه از خط اول مبارزه با رژیم هستند و نارضایتی های در داخل سوریه را بهانه قرار داده اند در حالی که گروهای سیاسی داخلی مخالف و منتقد حکومت سوریه بارها تاکید کردند که به دنبال براندازی حکومت نیستند، لذا این نشست نقاب از چهره پست تروریستها برداشت که آنها چه مقاصدی دارند.

تأثیر فرهنگی بسیار عمیق و گسترده نهضت امام حسین(ع) در جوامع بشری

امام جمعه شهر آبسرد نیز گفت: نهضت امام حسین(ع) در جوامع بشری تأثیر فرهنگی بسیار عمیق و گسترده ای داشته و حتی شخصیت های غیرمسلمانی چون گاندی نیز در انقلاب ضد استعماری هند، آن حضرت را الگوی خود معرفی کرده و در مقابل ظلم و جور ایستادگی کرده اند.

حجت الاسلام سیداحمد میرشریفی افزود: ایجاد پیوند معنوی با خاندان عصمت و تشدید علاقه و محبت به آنان، پیدایش روحیه ظلم ستیزی، الهام گرفتن، درس آموختن و الگو قراردادن اسوه‏ های هدایت، ترویج روحیه شهادت ‏طلبی و ایثار و فداکاری در راه خدا، احیای مکتب و راه و هدف خاندان عصمت از دستاوردهای مهم قیام حسینی است.

وی تأکید کرد: همواره قرائت زیارت امام حسین(ع) مورد توجه قرار دارد؛ زیارت عاشورا به سبب آثار سازنده فردی و اجتماعی و بیان مواضع فکری و عقیدتی شیعه و نشانه گرفتن خط انحراف، اهمیت ویژه‏ای دارد.

امام جمعه شهر آبسرد ادامه داد:یکی از ابعاد نهضت عاشورا، افتخارآفرینی و عظمت و بزرگی آن به عنوان نمادی از عزت، حق طلبی و ظلم ستیری در جوامع بشری بوده و یکی از راه های تقرب به خداوند شناخت جایگاه و وجاهت سید الشهدا(ع) است.

حجت الاسلام میرشریفی تصریح کرد: در مورد جایگاه رفیع و متعالی امام حسین (ع) باید گفت که ایشان پنجمین نفر از اصحاب کساء، وارث حضرت آدم، نوح، ابراهیم، موسی و محمد(ص) است که در نیمه دوم حکومت معاویه، زمانی که پسر ابوسفیان سرمست از پیروزی به شهادت رساندن امام حسن(ع) بود و مسلمانان را به شدت مورد اذیت و آزار قرار می داد، زعامت و امامت شیعیان را عهده دار شدند و این گونه اسلام را جاودانه کردند.