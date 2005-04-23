مروري بر يك حادثه

به گزارش خبرنگار سياسي " مهر" در اين روز، چند نفر از اعضاي جبهه دموكراتيك خلق عرب -كه يك گروه تجريه طلب و پان عربيست متاثر از انديشه هاي حزب بعث است -پشت يك وانت پيكان سوار شدند و با بلندگو ، نامه جعلي ابطحي را به زبان عربي براي مردم قرائت كردند. اين نامه يك بار هم در سال 78 مطرح شده بود كه مورد توجه قرار نگرفت.

درهمان روز جمعه، برخي از فرصت طلبان و اراذل به بانك صادرات شلنگ آباد، حمله كرده و آن را به آتش مي كشند، يك جريان خاص سياسي كه سابقه استفاده از تمايلات قوم گرايانه را دارد، از اين ناآرامي ها سوءاستفاده مي كند و رنگ و بوي سياسي نيز به آن مي دهد.

شبكه الجزيره قطر با پوشش خبري كامل و لحظه به لحظه، بحران را عميق تر جلوه داد و شبكه الجزيره گفت وگويي با يكي از رهبران اصلي جريان جبهه دموكراتيك خلق عرب، انجام داد.

همچنين بر روي برخي ديوارهاي شهر اهواز شعارهايي توسط گروه جبهه دموكراتيك خلق همچون" هنا عربستان (اينجا عربستان است)، " هذا علم بلادكم" (اين پرچم ديار شماست) و ...نوشته مي شود.

از روز شنبه بيست و هفتم فرودرين ماه، نيروهاي مردمي و بسيج شهر اهواز براي مقابله با اراذل و فرصت طلبان وارد صحنه مي شوند و در اين درگيري ها، حدود هشت بسيجي مجروح مي شوند.

29 فرودين ماه، فعاليت شبكه الجزيره در ايران به خاطر دخالت و تحريك در حوادث اهواز به حالت تعليق درآمد.

اوج درگيري ها در روزهاي شنبه و يكشنبه روي داد و از روز دوشنبه ، اهواز به آرامش پيش رفت.

و بالاخره روز جمعه دوم ارديبهشت ماه، به دعوت امام جمعه اهواز آيت الله جزائري، راهپيمايي بزرگي در اهواز به منظور اعلام انزجار از تجريه طلبان انجام شد، راهپيمايي با حضور گسترده مردم برگزار شد تا بار ديگر دشمنان اين آب و خاك شكست تلخ ديگري را در كارنامه خود احساس نمايند.