حضور بسیج در مهار بحران های مختلف بی بدیل است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامرضا شریعتی امروز در سخنان پیش از خطبه های نماز جمعه بهشهر اظهار داشت: بسیج مهمترین مدافع برای اسلام و انقلاب است که باید مورد حمایت همه جانبه باشد.



وی افزود: امام انقلاب را با عاشورا و حرکت سیدالشهدا پیوند داد و بسیجیان با تاسی از این حرکت در مسیر ولایت حرکت می کنند.



شریعتی افزود: اکنون زمان حساسی بوده که دشمن با ترفند و تحریم اقتصادی وارد شده است و این آخرین حربه دشمن علیه ایران است که باید از این گذرگاه سخت نیز با اطاعت پذیری کامل از رهبری و ولایت فقیه به سرانجام و نتیجه مطلوب برسیم.



وی بیان داشت: ولایت بعنوان عامل اتحاد و انسجام نام بوده که اصل مهم برای بسیجیان و جامعه ما است.



شریعتی بیان داشت: ایمان به خدا، ولایتمداری و نظام تربیتی صالحین سه اصل مهم برای پیروزی ما در میادین مختلف بوده که با برنامه ریزی عملیاتی می شود.