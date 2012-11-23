حضور بسیج در مهار بحران های مختلف بی بدیل است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامرضا شریعتی امروز در سخنان پیش از خطبه های نماز جمعه بهشهر اظهار داشت: بسیج مهمترین مدافع برای اسلام و انقلاب است که باید مورد حمایت همه جانبه باشد.
وی افزود: امام انقلاب را با عاشورا و حرکت سیدالشهدا پیوند داد و بسیجیان با تاسی از این حرکت در مسیر ولایت حرکت می کنند.
شریعتی افزود: اکنون زمان حساسی بوده که دشمن با ترفند و تحریم اقتصادی وارد شده است و این آخرین حربه دشمن علیه ایران است که باید از این گذرگاه سخت نیز با اطاعت پذیری کامل از رهبری و ولایت فقیه به سرانجام و نتیجه مطلوب برسیم.
وی بیان داشت: ولایت بعنوان عامل اتحاد و انسجام نام بوده که اصل مهم برای بسیجیان و جامعه ما است.
شریعتی بیان داشت: ایمان به خدا، ولایتمداری و نظام تربیتی صالحین سه اصل مهم برای پیروزی ما در میادین مختلف بوده که با برنامه ریزی عملیاتی می شود.
بهشهر - خبرگزاری مهر: فرمانده سپاه ناحیه بهشهرگفت: حضور بسیج در مهار بحران های مختلف در جامعه بی بدیل است.
به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامرضا شریعتی امروز در سخنان پیش از خطبه های نماز جمعه بهشهر اظهار داشت: بسیج مهمترین مدافع برای اسلام و انقلاب است که باید مورد حمایت همه جانبه باشد.
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