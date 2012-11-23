پیروزی مقاومت برگرفته ازفرهنگ عاشورای حسینی است

به گزارش خبرنگارمهر؛ سید مرتضی صفایی ظهر امروز درخطبه های این هفته نماز عبادی و سیاسی شهرستان بهارستان بخش گلستان در جمع نمازگزاران این منطقه به وقایع عاشورای حسینی پرداخت و اظهار داشت: نهضت عاشورای حسینی یکی از درخشانترین حادثه های تاریخ مسلمانان جهان بویژه شیعیان است که این نهضت با عظمت الهی خود توانست درس بزرگی را در تاریخ به بشریت آموزش دهد.



وی ادامه داد: یکی از اهداف مهم حضرت سیدالشهدا امام حسین (ع) زنده نگه داشتن فریضه امربه معروف ونهی از منکر است و بخاطر همین جان خود را نثار دین و اسلام کرد.



خطیب جمعه بخش گلستان نهضت عاشورا را سرشار ازبرکات و معجزات ارزشمندی برای بشریت برشمرد و افزود: نهضت عاشورا به دلیل اهمیت ویژه ای که در نزد خداوند منان داشت همیشه برای امت اسلامی توام با برکات بزرگی بوده است.



امام جمعه بخش گلستان پیروزی اخیر مردم غزه را یکی از این برکات عاشوایی ذکر کرد و گفت: همه جهان شاهد این بودند که در جریان جنگ 8روزه رژیم خون خوار اسرائیل با هم پیمانان خود بویژه آمریکای جنایتکار چگونه سیلی محکمی از نیروی مقاومت حماس خوردند.



به گفته وی پیروزی اخیر نیروی مقاومت حماس برگرفته از فرهنگ ودرس عاشورایی بود که این پیروزی ظفرمندانه رقم خورد .



حجت الاسلام صفایی در ادامه خطبه های نماز جمعه این هفته به نشست اخیر3 تن از مراجع عالیقدر تقلید به منظور بررسی مسائل جاری بویژه در حوزه ی اقتصادی اشاره کرد و گفت :در هفته گذشته 3 تن از مراجع تقلید نشستی را به منظور ارائه راهکار مناسب برای مهار گرانی ها تشکیل دادند که خوشبختانه نتیجه این نشست منجر به این شد که بازار آهن و ارز و طلا تا حدودی فروکش نماید.



خطیب جمعه شهرستان بهارستان به فریضه مهم امر به معروف و نهی از منکر از کلیه شهروندان گلستانی خواست که نسبت به حجاب و عفاف نگاه مسوولانه داشته باشند تا فرهنگ بی بند و باری در شهرستان رواج پیدا نکند.



وی در پایان فرا رسیدن هفته بسیج را به تمامی بسیجیان تبرک گفت و ضمن تقدیراز بسیجیان حاضر؛ سخنان کوتاهی دراین راستا ارائه کرد.