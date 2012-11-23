لاریجانی وارد بیروت شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به لبنان ، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پس از پایان سفر یک روزه خود به سوریه و دیدار با مقامات ارشد این کشور به منظور دیدار با مقامات ارشد لبنانی وارد فرودگاه بیروت شد.

لاریجانی در سفریک روزه خود به سوریه، با رئیس مجلس این کشور، نمایندگانی گروه های مختلف فلسطینی مقیم سوریه و همچنین بشار اسد رئیس جمهور سوریه دیدار و در خصوص مهمترین مسائل و تحولات منطقه ای بحث و تبادل نظر کردند.

قرار است رئیس مجلس شورای اسلامی در سفر خود به لبنان ضمن دیدار و گفتگو با مقامات ارشد این کشور، در خصوص مهمترین مسائل منطقه ای از جمله پیروزی گروه‌های مقاومت در جریان جنگ 8 روزه رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه، بحث و تبادل نظر کند.