صف آرایی بزرگترین اجتماع عاشورایی در کرج

به گزارش خبرنگار مهر، از آغازین دقایق عصر روز جمعه، مصادف با هشتم محرم الحرام نخستین اجتماع هیئت های مذهبی در کرج با جمعیتی بیش از بر پنج هزار نفر از میدان شهدا به سمت میدان کرج به عزاداری سرور و سالار شهیدان اباعبدالله الحسین (ع) پرداختند و رفته رفته به این جمعیت اضافه می شود.

اجتماع بزرگ هئیت های مذهبی کرج باگذشت چند ساعت هنوز ادامه دارد و دسته های عزاداری که فوج فوج به جمعیت پیوند می خورند حکایت از عشق عزاداران به ابا عبدالحسین (ع) را دارند.

هیئت های عزداری از مازنی ها، کردها، آذری ها،لرها، کرجی ها، اصفهانی ها، جنوبی ها و.... همگی دراین اجتماع بزرگ به سینه زنی و زنجیر زنی و مدح اهل بیت علیه السلام مشغول هستند.

مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی البرز در حاشیه این اجتماع بزرگ در گفتگو با خبرنگارمهر، درباره این حضور می گوید: آنچه از این خیل جمعیت گویا است آن است که بیش از پنج هزار نفر دراجتماع بزرگ عاشورایی کرج حضور پیدا کرده اند و برای نخستین بار که این تشکل در کرج شکل گرفته حضور قابل توجهی است.

مجتبی ابراهیمی ادامه می هد: قطع به یقین با این استقبال و وجود یک هزار و 800 هیئت مذهبی در کرج در سالهای آتی شاهد اجتماعی عظیم تر از نیز خواهیم بود.

وی در پایان افزود: ابا عبدالله الحسین (ع) خود رونق بخش اینگونه مجالس است و عطرحضورو نگاه ویژه ایشان را می توان در چنین اجتماعاتی به وضوح حس کرد.

قابل ذکر است که این اجتماع در حال حاضر با جمعیتی بیش از پنج هزاران نفردر میدان اصلی شهرکرج تجمع دارند و به عزاداری سرور و سالار شهیدان می پردازند.

ایجاد ایستگاه های صلواتی نیز از مواردی است که در مسیر عزداران سرورو سالار شهیدان به چشم می خورد.

قابل ذکر است ، خیابانهای منتهی از میدان شهدا به سمت میدان اصلی شهرکرج نیز درحال حاضر با حضور عزداران بسته شده است.