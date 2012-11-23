  1. ورزش
۳ آذر ۱۳۹۱، ۱۸:۰۴

در حضور برزیلی ها؛

پرسپولیس در دیداری تدارکاتی به پیروزی رسید

پرسپولیس در دیداری تدارکاتی به پیروزی رسید

تیم فوتبال پرسپولیس در دیداری تدارکاتی عصر امروز برابر تیم شهرداری باغستان به پیروزی رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، شاگردان مانوئل ژوزه که خود را برای حضور در ادامه رقابت های لیگ برتر آماده می کنند، عصر امروز جمعه در ورزشگاه شهید درفشی فر میزبان تیم شهرداری باغستان بودند که در پایان موفق شدند این تیم را با نتیجه 5 بر صفر شکست دهند.

این دیدار در شرایطی برگزار شد که مدیران آکادمی فوتبال برزیل که به تهران سفر کرده اند، در ورزشگاه حضور داشتند و با همراهی محمد رویانیان بازدیدی از امکانات این ورزشگاه داشتند. این گروه قرار است از ورزشگاه امام رضا(ع) محل تمرین تیم های پایه پرسپولیس نیز بازدید کنند.

کد مطلب 1750839

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