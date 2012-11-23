  1. سیاست
۳ آذر ۱۳۹۱، ۱۸:۳۵

لاریجانی درفرودگاه بیروت:

قدرت مقاومت فلسطین برای امنیت خاورمیانه بسیار ضروری است

قدرت مقاومت فلسطین برای امنیت خاورمیانه بسیار ضروری است

رئیس مجلس شورای اسلامی پیروزی اخیر در غزه را سونامی وحشتناک برای رژیم صهیونیستی خواند و گفت : قدرت مقاومت فلسطین برای امنیت خاورمیانه بسیار ضروری است .

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به لبنان ، علی لاریجانی امشب در بدو ورود به فرودگاه بین المللی بیروت در جمع خبرنگاران درباره حوادث اخیر در منطقه گفت : پیروزی مردم شجاع فلسطین حادثه بسیار مهمی است ، این نشان داد که فلسطین یک نیروی استراتژیک است .

وی ادامه داد : امروز قدرت مقاومت پایدار لبنان و فلسطین برای همه ثابت شد و این قدرت برای امنیت خاورمیانه بسیار ضروری است .

رئیس مجلس  گفت : شاید قصد آنها برای حمله به غزه چیز دیگری بود اما  پیروزی اخیر در غزه سونامی وحشتناک برای رژیم صهیونیستی شد.

وی در پایان گفت: امیدواریم فلسطین در آینده نزدیک به حقوق خود دست یابد.

کد مطلب 1750846

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