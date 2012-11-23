قدرت مقاومت فلسطین برای امنیت خاورمیانه بسیار ضروری است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به لبنان ، علی لاریجانی امشب در بدو ورود به فرودگاه بین المللی بیروت در جمع خبرنگاران درباره حوادث اخیر در منطقه گفت : پیروزی مردم شجاع فلسطین حادثه بسیار مهمی است ، این نشان داد که فلسطین یک نیروی استراتژیک است .

وی ادامه داد : امروز قدرت مقاومت پایدار لبنان و فلسطین برای همه ثابت شد و این قدرت برای امنیت خاورمیانه بسیار ضروری است .

رئیس مجلس گفت : شاید قصد آنها برای حمله به غزه چیز دیگری بود اما پیروزی اخیر در غزه سونامی وحشتناک برای رژیم صهیونیستی شد.

وی در پایان گفت: امیدواریم فلسطین در آینده نزدیک به حقوق خود دست یابد.