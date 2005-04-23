تيم ملي فوتبال ژاپن درامارات اردو مي زند

به گزارش خبرنگار" مهر" سابورو كاوابوچي رييس اتحاديه فوتبال ژاپن گفت: تيم ژاپن ازآنجا كه بايد درچارچوب رقابتهاي مقدماتي جام جهاني با بحرين درآن كشورديداركند، درصدد است تا به منظورخوگرفتن با شرايط گرم ومرطوب آب وهوايي منطقه درامارات متحده عربي اردو بزند. اين اردو به درخواست زيكو سرمربي ژاپن دركمپي درامارات برگزارخواهد شد.

لازم به ذكر است: تيم فوتبال ژاپن درتاريخ سوم ژوئن ( 13 خرداد) با بحرين ديدارخواهد كرد.