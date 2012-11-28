10 میلیون زندانی در 218 کشور جهان / جدول تعداد زندانیان

به گزارش خبرنگار مهر، آمار کلی و جزئی زندانیان در تمام کشورهای جهان در مدیریت آموزش و پژوهش سازمانهای بین المللی و سازمانهای مردم نهاد نقش به سزایی ایفا می کند به طوریکه می توان بررسی وقوع جرم، پیشگیری از وقوع جرم، رفتار صحیح با زندانیان، حقوق زندانی و اصلاح قوانین کیفری و جزایی در کشورهای جهان را به عنوان مهمترین مولفه های پژوهشی دانست.
مرکز مطالعات بین المللی زندانهای جهان سالهاست که با جمع آوری آخرین آمار زندانیان جهان از 218 کشور توانسته است بستر مناسبی برای تحقیقات و پژوهشهای کارشناسان، جرم شناسان و جامعه شناسان فراهم کند البته این آمار نمی تواند به طور صد در صد صحیح باشد زیرا در برخی از کشورها همچون آمریکا و رژیم اشغالگر قدس زندانهای مخفی مانند ابوغریب و گوانتانامو وجود دارد که آمار زندانیان به طور رسمی اعلام نمیشود.
از سوی دیگر افزایش زندانیان ایران در حالی است که قوه قضائیه و نیروی انتظامی در برخورد با قاچاقچیان کالا و مواد مخدر در یکسال اخیر پیشرفت قابل ملاحظهای داشته اند ولی به گفته مسئولان سازمان زندانها بیشتر زندانیان را قاچاقچیان مواد مخدر تشکیل می دهند.
|ردیف
|نام کشور
|
تعداد زندانیان ابتدای 2011
|
تعداد زندانیان ابتدای 2012
|
تعداد زندانیان نیمه نخست 2012
|1
|آمریکا
|2/292/133
|آمار به روز نشد
|2/266/832
|2
|چین
|1/650/000
|آمار به روز نشد
|1/640/000
|3
|روسیه
|793/300
|768/900
|712/500
|4
|برزیل
|496/251
|آمار به روز نشد
|514/582
|5
|هند
|376/969
|آمار به روز نشد
|368/998
|6
|ایران
|230/000
|250/000
|250/000
|7
|تایلند
|224/292
|آمار به روز نشد
|240/415
|8
|مکزیک
|222/330
|222/947
|238/262
|9
|آفریقای جنوبی
|159/265
|160/545
|158/165
|10
|اوکراین
|157/866
|آمار به روز نشده
|150/264
|11
|اندونزی
|141/689
|آمار به روز نشده
|141/981
|12
|ترکیه
|
124/074
|آمار به روز نشده
|124/677
|13
|ویتنام
|108/557
|آمار به روز نشده
|113/013
|14
|اتیوپی
|112/361
|آمار به روز نشده
|112/361
|15
|کلمبیا
|
84/444
|آمار به روز نشده
|112/361
|16
|فیلیپین
|
104/710
|آمار به روز نشده
|111/979
|17
|انگلیس
|86/233
|87/371
|86/321
|18
|لهستان
|82/134
|81/772
|84/175
|19
|پاکستان
|
75/586
|آمار به روز نشده
|75/586
|20
|ژاپن
|74/476
|آمار به روز نشده
|69/876
به گزارش خبرنگار مهر، در میان 218 کشور جهان شاید کمترین آمار زندانی برای کشورهایی باشد که وسعت جمعیت و مساحت این کشورها از یک شهرستان هم کمتر باشد ولی همیشه اینگونه نیست. هم اکنون بر اساس آمارهای این سایت جهانی کشور دانمارک با 8 زندانی رکورد دار کمترین زندانیان جهان است و بعد از آن هم کشور لیخ تن اشتاین 18 زندانی دارد.
غلامحسین اسماعیلی رئیس سازمان زندانهای کشور در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد تعداد زندانیان در کشور می گوید: هم اکنون 43 درصد زندانیان را مجرمان مواد مخدر و 28 درصد زندانیان را سارقان تشکیل می دهند که این آمار چند ماهی است که ثابت است.
اسماعیلی می گوید: ایران برای زندانهای خود یک نهاد و سازمانی مستقل از پلیس و قاضی تعریف کرده است در حالی که در اکثر نقاط جهان زندانها زیر نظر پلیس اداره می شود. حالا همین رسانه های دروغ پرداز می گویند در زندانهای ایران شکنجه وجود دارد! مگر می شود زندانهای ایران که تنها محل نگهداری زندانیان بوده و عنوان تربیتی را یدک می کشد در آن شکنجه رخ دهد و این یک دروغ شاخدار است.
رئس سازمان زندانهای کشور اظهار داشت: اگر امروز شرورترین افراد و گروهها و مخوف ترین گروههای قاچاق و توزیع مواد مخدر را به سازمان زندانها تحویل دهند عنوان و اتهام زندانیان برای ما اهمیت ندارد چرا که وظیفه ما نگهداری از زندانیان است و زندانی نزد ما یک امانت است. ما وظیفه بازجویی و کشف جرم نداریم چرا که این وظیفه نهادهای کشف جرم است.
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گزارش از سید هادی کسایی زاده
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