  1. جامعه
۸ آذر ۱۳۹۱، ۶:۲۷

مهر گزارش می دهد؛

10 میلیون زندانی در 218 کشور جهان / جدول تعداد زندانیان

10 میلیون زندانی در 218 کشور جهان / جدول تعداد زندانیان

بر اساس آخرین آمارهای جهانی بیش از 10 میلیون نفر در 218 کشور جهان زندانی هستند که بیشترین آنها را زندانیان مواد مخدر، سرقت و قتل تشکیل می‌دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، آمار کلی و جزئی زندانیان در تمام کشورهای جهان در مدیریت آموزش و پژوهش سازمانهای بین المللی و سازمانهای مردم نهاد نقش به سزایی ایفا می کند به طوریکه می توان بررسی وقوع جرم، پیشگیری از وقوع جرم، رفتار صحیح با زندانیان، حقوق زندانی و اصلاح قوانین کیفری و جزایی در کشورهای جهان را به عنوان مهمترین مولفه های پژوهشی دانست.
 
مرکز مطالعات بین المللی زندانهای جهان سالهاست که با جمع آوری آخرین آمار زندانیان جهان از 218 کشور توانسته است بستر مناسبی برای تحقیقات و پژوهشهای کارشناسان، جرم شناسان و جامعه شناسان فراهم کند البته این آمار نمی تواند به طور صد در صد صحیح باشد زیرا در برخی از کشورها همچون آمریکا و رژیم اشغالگر قدس زندانهای مخفی مانند ابوغریب و گوانتانامو وجود دارد که آمار زندانیان به طور رسمی اعلام نمی‌شود.
 
از سوی دیگر افزایش زندانیان ایران در حالی است که قوه قضائیه و نیروی انتظامی در برخورد با قاچاقچیان کالا و مواد مخدر در یکسال اخیر پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشته اند ولی به گفته مسئولان سازمان زندانها بیشتر زندانیان را قاچاقچیان مواد مخدر تشکیل می دهند. 

ردیف نام کشور
تعداد زندانیان ابتدای 2011
تعداد زندانیان ابتدای 2012
تعداد زندانیان نیمه نخست 2012
1  آمریکا   2/292/133  آمار به روز نشد  2/266/832
2  چین  1/650/000  آمار به روز نشد  1/640/000
3  روسیه  793/300  768/900  712/500
4  برزیل  496/251   آمار به روز نشد  514/582
5  هند  376/969   آمار به روز نشد  368/998
6 ایران  230/000  250/000 250/000
7   تایلند  224/292   آمار به روز نشد  240/415
8  مکزیک  222/330  222/947   238/262
9  آفریقای جنوبی   159/265   160/545 158/165
10  اوکراین  157/866  آمار به روز نشده  150/264
11  اندونزی  141/689   آمار به روز نشده  141/981
12  ترکیه
124/074
  آمار به روز نشده  124/677
13  ویتنام  108/557  آمار به روز نشده  113/013
14  اتیوپی  112/361  آمار به روز نشده  112/361
15 کلمبیا
84/444
   آمار به روز نشده 112/361
16  فیلیپین
104/710
  آمار به روز نشده  111/979
17 انگلیس  86/233  87/371  86/321
18  لهستان  82/134  81/772 84/175
19  پاکستان
75/586
  آمار به روز نشده  75/586
20  ژاپن 74/476  آمار به روز نشده  69/876

به گزارش خبرنگار مهر، در میان 218 کشور جهان شاید کمترین آمار زندانی برای کشورهایی باشد که وسعت جمعیت و مساحت این کشورها از یک شهرستان هم کمتر باشد ولی همیشه اینگونه نیست. هم اکنون بر اساس آمارهای این سایت جهانی کشور دانمارک با 8 زندانی رکورد دار کمترین زندانیان جهان است و بعد از آن هم کشور لیخ تن اشتاین 18 زندانی دارد.

غلامحسین اسماعیلی رئیس سازمان زندانهای کشور در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد تعداد زندانیان در کشور می گوید: هم اکنون 43 درصد زندانیان را مجرمان مواد مخدر و 28 درصد زندانیان را سارقان تشکیل می دهند که این آمار چند ماهی است که ثابت است.

اسماعیلی می گوید: ایران برای زندانهای خود یک نهاد و سازمانی مستقل از پلیس و قاضی تعریف کرده است در حالی که در اکثر نقاط جهان زندانها زیر نظر پلیس اداره می شود. حالا همین رسانه های دروغ پرداز می گویند در زندانهای ایران شکنجه وجود دارد! مگر می شود زندانهای ایران که تنها محل نگهداری زندانیان بوده و عنوان تربیتی را یدک می کشد در آن شکنجه رخ دهد و این یک دروغ شاخدار است.

رئس سازمان زندانهای کشور اظهار داشت: اگر امروز شرورترین افراد و گروهها و مخوف ترین گروههای قاچاق و توزیع مواد مخدر را به سازمان زندانها تحویل دهند عنوان و اتهام زندانیان برای ما اهمیت ندارد چرا که وظیفه ما نگهداری از زندانیان است و زندانی نزد ما یک امانت است. ما وظیفه بازجویی و کشف جرم نداریم چرا که این وظیفه نهادهای کشف جرم است.

اسماعیلی از سوادآموزی، مشاوره و روان درمانی، آموزشهای دینی و اعتقادی، آموزش مهارتهای زندگی و حرفه آموزی زندانیان در زندانهای کشور خبر داد و افزود: البته در زندانهای دنیا موضوع اشتغال زندانیان اجرا شده ولی با زندانهای ایران یک تفاوت دارد و آن این است که اشتغال در زندانهای دنیا بیگاری است ولی در زندانهای ایران زندانی برای خودش کار می کند و درآمد دارد.
 

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گزارش از سید هادی کسایی زاده

کد مطلب 1750860

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