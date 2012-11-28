10 میلیون زندانی در 218 کشور جهان / جدول تعداد زندانیان

به گزارش خبرنگار مهر، آمار کلی و جزئی زندانیان در تمام کشورهای جهان در مدیریت آموزش و پژوهش سازمانهای بین المللی و سازمانهای مردم نهاد نقش به سزایی ایفا می کند به طوریکه می توان بررسی وقوع جرم، پیشگیری از وقوع جرم، رفتار صحیح با زندانیان، حقوق زندانی و اصلاح قوانین کیفری و جزایی در کشورهای جهان را به عنوان مهمترین مولفه های پژوهشی دانست.



مرکز مطالعات بین المللی زندانهای جهان سالهاست که با جمع آوری آخرین آمار زندانیان جهان از 218 کشور توانسته است بستر مناسبی برای تحقیقات و پژوهشهای کارشناسان، جرم شناسان و جامعه شناسان فراهم کند البته این آمار نمی تواند به طور صد در صد صحیح باشد زیرا در برخی از کشورها همچون آمریکا و رژیم اشغالگر قدس زندانهای مخفی مانند ابوغریب و گوانتانامو وجود دارد که آمار زندانیان به طور رسمی اعلام نمی‌شود.



از سوی دیگر افزایش زندانیان ایران در حالی است که قوه قضائیه و نیروی انتظامی در برخورد با قاچاقچیان کالا و مواد مخدر در یکسال اخیر پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشته اند ولی به گفته مسئولان سازمان زندانها بیشتر زندانیان را قاچاقچیان مواد مخدر تشکیل می دهند.

ردیف نام کشور تعداد زندانیان ابتدای 2011 تعداد زندانیان ابتدای 2012 تعداد زندانیان نیمه نخست 2012 1 آمریکا 2/292/133 آمار به روز نشد 2/266/832 2 چین 1/650/000 آمار به روز نشد 1/640/000 3 روسیه 793/300 768/900 712/500 4 برزیل 496/251 آمار به روز نشد 514/582 5 هند 376/969 آمار به روز نشد 368/998 6 ایران 230/000 250/000 250/000 7 تایلند 224/292 آمار به روز نشد 240/415 8 مکزیک 222/330 222/947 238/262 9 آفریقای جنوبی 159/265 160/545 158/165 10 اوکراین 157/866 آمار به روز نشده 150/264 11 اندونزی 141/689 آمار به روز نشده 141/981 12 ترکیه 124/074 آمار به روز نشده 124/677 13 ویتنام 108/557 آمار به روز نشده 113/013 14 اتیوپی 112/361 آمار به روز نشده 112/361 15 کلمبیا 84/444 آمار به روز نشده 112/361 16 فیلیپین 104/710 آمار به روز نشده 111/979 17 انگلیس 86/233 87/371 86/321 18 لهستان 82/134 81/772 84/175 19 پاکستان 75/586 آمار به روز نشده 75/586 20 ژاپن 74/476 آمار به روز نشده 69/876

به گزارش خبرنگار مهر، در میان 218 کشور جهان شاید کمترین آمار زندانی برای کشورهایی باشد که وسعت جمعیت و مساحت این کشورها از یک شهرستان هم کمتر باشد ولی همیشه اینگونه نیست. هم اکنون بر اساس آمارهای این سایت جهانی کشور دانمارک با 8 زندانی رکورد دار کمترین زندانیان جهان است و بعد از آن هم کشور لیخ تن اشتاین 18 زندانی دارد.

غلامحسین اسماعیلی رئیس سازمان زندانهای کشور در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد تعداد زندانیان در کشور می گوید: هم اکنون 43 درصد زندانیان را مجرمان مواد مخدر و 28 درصد زندانیان را سارقان تشکیل می دهند که این آمار چند ماهی است که ثابت است.

اسماعیلی می گوید: ایران برای زندانهای خود یک نهاد و سازمانی مستقل از پلیس و قاضی تعریف کرده است در حالی که در اکثر نقاط جهان زندانها زیر نظر پلیس اداره می شود. حالا همین رسانه های دروغ پرداز می گویند در زندانهای ایران شکنجه وجود دارد! مگر می شود زندانهای ایران که تنها محل نگهداری زندانیان بوده و عنوان تربیتی را یدک می کشد در آن شکنجه رخ دهد و این یک دروغ شاخدار است. رئس سازمان زندانهای کشور اظهار داشت: اگر امروز شرورترین افراد و گروهها و مخوف ترین گروههای قاچاق و توزیع مواد مخدر را به سازمان زندانها تحویل دهند عنوان و اتهام زندانیان برای ما اهمیت ندارد چرا که وظیفه ما نگهداری از زندانیان است و زندانی نزد ما یک امانت است. ما وظیفه بازجویی و کشف جرم نداریم چرا که این وظیفه نهادهای کشف جرم است. اسماعیلی از سوادآموزی، مشاوره و روان درمانی، آموزشهای دینی و اعتقادی، آموزش مهارتهای زندگی و حرفه آموزی زندانیان در زندانهای کشور خبر داد و افزود: البته در زندانهای دنیا موضوع اشتغال زندانیان اجرا شده ولی با زندانهای ایران یک تفاوت دارد و آن این است که اشتغال در زندانهای دنیا بیگاری است ولی در زندانهای ایران زندانی برای خودش کار می کند و درآمد دارد.



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گزارش از سید هادی کسایی زاده