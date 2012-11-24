به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصر رفیعی شامگاه جمعه در مراسم عزاداری هیئت رزمندگان اسلام قم که در مجتمع فرهنگی امام خمینی‌(ره) قم برگزار شد، در سخنانی با بیان اینکه در شب تاسوعا که متعلق به علمدا و کربلا است باید یادی از جانبازان کنیم افزود: امروز امنیتی که در کشور برقرار است و این مراسمات عزاداری برگزار می‌شود به برکت دلاوری‌های کسانی است که سالهای دفاع مقدس به جبهه‌ها رفتند و برخی از آن‌ها به شهادت رسیدند و برخی دیگر نیز دچار مجروحیت شدند و جانباز برگشتند.



وی افزود: باید از همه سختی‌هایی که جانبازان عزیز متحمل می‌شوند تقدیر و قدردانی کرد و جانبارن نیز باید بدانند که در روز قیامت برگ برنده‌ای برای ورود به بهشت دارند.



عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه با بیان اینکه جانبازان باید افتخار کنند که رهبر معظم انقلاب نیز از جانبازان است اظهار داشت: خانواده‌های جانبازان نیز سختی‌های زیادی تحمل می‌کنند که پرستاری‌های آن‌ها مزد و اجری فراوان در نزد پروردگار دارد.



انحرافات ناشی از جهل وعدم آگاهی است



حجت الاسلام رفیعی گفت: بیشترین انحرافاتی که صورت می‌گیرد ناشی از جهل وعدم آگاهی است و بصیرت نیز یعنی قدرت درک، فهم و تشخیص مسائل است که از صفت‌های خداوند متعال نیز به شمار می‌رود.



وی ابراز داشت: کسانی که دو ویژگی داشته باشند شیطان در آن‌ها نفوذ نمی‌کند که یکی از این موارد تقوا است که وقتی شیطان به آن‌ها نزدیک می‌شود به خود می‌آیند و سریع خود را از آن جدا می‌کنند.



عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه در ادامه با اشاره به ابعاد مختلف بصیرت افزود: بصیرت اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی و سیاسی از انواع مختلف بصیرت است که در این راستا باید اعتقادات ما با آگاهی و فهم باشد و در کسب آگاهی‌های دینی باید تلاش کرد.



کار‌شناس امور مذهبی با بیان اینکه باید بصیرت اعتقادی و باورهای دینی ما درست شود افزود: خیلی‌ها در جامعه در خصوص امام زمان(عج) باورهای درستی ندارند و افرادی وجود دارند که می‌گویند باید با ازدیاد ظلم بستر ظهور را فراهم کرد.



وی اظهار داشت: برخی‌ها برای ظهور وقت تعیین می‌کنند و برای خود دکان باز کرده و ادعای نمایندگی امام زمان(عج) دارند.



وی ابراز داشت: امروز بازار ادیان و فرقه‌های ساختگی داغ است که با وسایل ارتباط جمعی همانند ماهواره‌ها و سایت‌ها مکتب خود را تبلیغ می‌کنند که جوانان باید در این زمینه مراقب باشند که گرفتار این افکار انحرافی نشوند.



کار‌شناس امور مذهبی اظهار داشت: ذکر، دعا و توسل، عتقادات انسان را قوی می‌کند و در قرآن آمده است هر کس تقوا داشته باشد خداوند راه درست و نور را به او نشان می‌دهد و با عالم نشسته و برخواست کردن هم بصیرت را زیاد می‌کند.



بصیر‌ترین مردم کسی است که عیوب خود را می‌شناسد



حجت الاسلام رفیعی با بیان اینکه بصیرت اخلاقی از مهم‌ترین بصیرت‌ها است افزود: در روایات آمده بصیر‌ترین مردم کسی است که عیوب خود را می‌شناسد که در این راستا انسان باید عیب‌های خود را شناخته و در جهت اصلاح آن‌ها گام بردارد.



وی با اشاره به ضرورت بصیرت اجتماعی و سیاسی نیز عنوان کرد: برخی‌ها در بصیرت اجتماعی دچار مشکل هستند برخی‌ها فکر می‌کنند که باید از جامعه دوری کرد و تنها وقت خود را در عبادت صرف کرد که این تفکر درست نیست و پیامبر(ص) نیز همواره بر اعتدال تاکید داشتند.



عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه گقت: جوانان باید مراقب باشند گول برخی از افرادی که به اسم اسلام، عرفان‌های کاذب راه انداختند را نخورند.

