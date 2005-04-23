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۳ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۴:۲۱

عليداد صدرنشين ليگ برتر اسكي آلپاين شد

هفته نهم ازمسابقات ليگ اسكي برتر آلپاين با برگزاري مسابقه مارپيچ بزرگ درپيست اسكي ديزين به پايان رسيد.

به گزارش خبرگزاري" مهر" دراين مسابقات كه به حضور 55 اسكي باز از11 باشگاه حاضردرليگ برگزارشد، عليداد ساوه شمشكي يگانه صدرنشيني ليگ اسكي برتر آلپاين ازباشگاه اتوميك بازهم درمكان اول ايستاد، حسين ساوه شمشكي ازباشگاه پامچال دوم شد و اميد تيرازباشگاه اتوميك درجايگاه سوم قرارگرفت.
درپايان هفته نهم باشگاه اتوميك درصدرجدول ليگ قراردارد، باشگاه پامچال وپيكان هم به ترتيب جايگاه دوم وسوم را به خود اختصاص دادند.
گفتني است: ليگ اسكي سه شنبه 6 ارديبهشت ماه جاري در پيست اسكي ديزين با برگزاري مسابقه مارپيچ كوچك پايان خواهد يافت.

کد مطلب 175092

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