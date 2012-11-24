آماده باش اورژانس در تاسوعا و عاشورا/ استقرار آمبولانس در اطراف هیئت ها و مراکز پرتردد

حسن عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امسال نیز همانند سالهای گذشته اورژانس تهران با آمادگی کامل به استقبال مراسم تاسوعا و عاشورای حسینی می رود. به همین منظور امسال 200 نفر از پرسنل اورژانس به صورت آماده باش در ایستگاهها و سطح شهر مستقر هستند.

وی ادامه داد: طی امروز و فردا 75 دستگاه آمبولانس و اوتوبوس آمبولانس در سطح شهر به ویژه مراکز پرازدحام و مراکز مذهبی مستقر است و به خدمت رسانی به عزاداران می پردازد.

مدیر روابط عمومی اورژانس تهران از همشهریان به ویژه رانندگان خواست در این روزها با پرسنل اورژانس همکاری بیشتری داشته باشند و اجازه تردد به آنها را در اتوبان ها و خیابان ها بدهند و از ایجاد ترافیک بی مورد خودداری کنند.