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۴ آذر ۱۳۹۱، ۱۲:۳۶

شعری عاشورایی از برقعی؛

حرمله آنقدرها هم که می‌گویند تیرانداز ماهری نبود

حرمله آنقدرها هم که می‌گویند تیرانداز ماهری نبود

قم - خبرگزاری مهر: سید حمید رضا برقعی از شاعران جوان و صاحب سبک آئینی استان قم و کشور در آخرین سروده خود در فضایی متفاوت از شعرهای گذشته‌اش مظلومیت شش ماهه اباعبدالله الحسین(ع) را به تصویر کشیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، این شعر که برای اولین بار، در اختیار خبرگزاری مهر قرار گرفته به شرح زیر است:

با خودم فکر می کنم اصلا چرا باید

رباب ، با آب هم قافیه باشد

روضه خوان ها زیادی شلوغش می کنند

حرمله آنقدر ها هم که می گویند تیر انداز ماهری نبود

هدف های روشنی داشت

تنها تو بودی که خوب فهمیدی

استخوانی که در گلوی علی بود سه شعبه داشت

شش ماه علی بودن را طاقت آوردی

خون تو جاذبهء زمین را بی اعتبار کرد

حالا پدرت یک قدم می رود بر می گردد

می رود بر می گردد

می رود...

با غلاف شمشیر برایت از خاک گهواره ای بسازد

تا دیگر صدای سم اسب های وحشی از خواب بیدارت نکند

رباب می رسد از راه

با نگاه

بایک جملهء کوتاه

آقا خودتان که سالمید انشاء الله ...
 

کد مطلب 1750965

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