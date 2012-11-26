بودجه 92 به فرار مالیاتی پایان دهد/ لزوم کاهش 50 درصدی اتکا به نفت در بودجه

عزت الله یوسفیان ملا در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به تنظیم بودجه 92 و ملزوماتی که باید در تهیه این لایحه در نظر گرفته شود، گفت: اگر در بودجه سال آینده بیش از 50 درصد درآمد ارزی سال 91 رابه سال 92 منتقل کنیم قطعا باخته ایم.

وی ادامه داد: ما باید درآمد ناشی از نفت اعم از فروش، تولید و عرضه نفت را به 50 درصد سال 91 کاهش دهیم. حتی 50 درصد هم بسیار خوش بینانه است. ما انبار استراتژیک نداریم که نفت را برای 3- 4 ماه انبار کنیم و انبارهای ما به اندازه حمل و نقل هزینه بردار است.

نماینده آمل گفت: ما تنها زمانی می توانیم نفت را تولید کنیم که بتوانیم آن را به فروش برسانیم.

عضوکمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: در سال 92 مطلقا نباید پروژه عمرانی جدید تعریف شود. برای پروژه هایی که در سال 92 به اتمام می رسد باید اعتبارات بیشتری اختصاص یابد.

یوسفیان گفت: در بودجه 92 توجه به قشر آسیب پذیر از ضروریات است. میزان افزایش حقوق باید منطقی ومنطبق بر تورم باشد.

وی ادامه داد: متاسفانه در بخش مالیات مشکلاتی داریم از جمله اینکه آن قشری که درآمد ثابت دارند و کارمند دولت محسوب می شوند قبل از اینکه حقوقشان را بگیرند، مالیات را پرداخت می کنند درحالی که این قانونی نیست. قانون گفته مالیات بردرآمد اما قبل از اینکه درآمدی اخذ شود، مالیات آن گرفته می شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: عمده مشکل ما در بخش مالیات فرار مالیاتی کسانی است که خرید و فروشهای میلیاردی دارند اما روی هم رفته ده میلیون هم مالیات نمی پردازند. تنظیم بودجه 92 باید به گونه ای باشد که از فرار مالیاتی جلوگیری کند.

یوسفیان گفت: اگر بتوانیم به فرار مالیاتی در بودجه 92 پایان دهیم می توانیم بودجه جاری را با درآمد مالیاتی تامین کنیم.