حسن مسلمی نائینی در گفتگو با خبرنگار مهر، اضافه کرد: علیرغم جلساتی که با معاون اول رئیس جمهور و بانک مرکزی برگزار شد اما خروجی این جلسات منجر به اختصاص اعتبار مصوب بورسیه ها نشد.

وی گفت: مقرری 20 میلیون تومانی شش ماهه دوم دانشجویان بورسیه که در واقع حقوقشان محسوب می شود تاکنون پرداخت نشده و دانشجویان بورسیه در بغرنج ترین شرایط به سر می برند.

معاون بورس وزارت علوم همچنین با یادآوری تاخیر در پرداخت حقوق آن دسته از دانشجویانی که برای فرصتهای مطالعاتی اعزام شده اند، تاکید کرد که مبلغ 10 میلیون تومان هم باید برای این دانشجویان در اختیار وزارت علوم قرار گیرد.

به گفته این مقام مسول در وزارت علوم، در کل بانک مرکزی باید مبلغ 45 میلیون تومان پرداخت می کرد که باید در اختیار بورسیه ها قرار می گرفت و این مبلغ هم قرار نیست در جای دیگری به جز پرداخت حقوق دانشجویان هزینه شود.

مسلمی نائینی در ادامه افزود: طی ویدئو کنفرانسی که با برخی دانشجویان ایرانی بورسیه برگزار کردیم، متاسفانه شاهد شرایط سخت تحصیلی و زندگی آنان بودیم، دانشجویی که نباید بعد از اعزام دغدغه ای به جز تحصیل داشته باشد هم اکنون دغدغه حقوق دارد.